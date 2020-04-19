Поставки серийных автомобилей Aurus начнутся в марте 2021 года

Первые серийно собранные автомобили Aurus будут переданы клиентам в марте 2021 года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

«Мы уже сейчас тестируем, готовим серийное производство, и с марта следующего года уже первые поставки серийно произведенных автомобилей мы будем отдавать нашим клиентам», — сказал Денис Мантуров.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», серийное производство российских представительских автомобилей Aurus на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) начнется в первом квартале 2021 года. Пилотная партия машин будет выпущена в ноябре 2020 года. В дальнейшем объем их производства будут расти каждый год – с 360 машин в 2021 году до 5274 – в 2024-м.

Начиная с февраля 2018 года, на автомобили Aurus поступило более 700 заказов. По словам гендиректора «Ауруса» Адиля Ширинова, самая доступная версия седана Aurus Senat будет стоить 18 млн рублей.