Кроссовер Honda Breeze стал популярнее Honda CR-V

Новый кроссовер Honda Breeze, вышедший на китайский рынок в ноябре 2019 года, в марте 2020-го оказался в три раза популярнее, чем Honda CR-V. Как сообщают «Автоновости дня», за первый месяц весны новинка нашла в Поднебесной 7615 покупателей, тогда как экс-бестселлер CR-V – только 2560.

При этом технически Honda Breeze и CR-V абсолютно идентичны друг другу. Новый бестселлер бренда продается в Китае с двумя двигателями на выбор: 1,5-литровым турбомотором мощностью 193 л.с. и гибридной силовой установкой, состоящей из 2,0-литрового «атмосферника» и двух электромоторов с суммарной отдачей 215 л.с. Наддувный агрегат сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, а гибридный – только с вариатором.



Honda Breeze. Фото Honda



Honda Breeze. Фото Honda



Honda Breeze. Фото Honda

Стандартное оснащение новинки, помимо подушек безопасности, климат-контроля и мультимедии, включает систему предотвращения фронтальных столкновений, адаптивный круиз-контроль с «пробочным» режимом, камеры кругового обзора, а также системы мониторинга «мертвых» зон и удержания в полосе.

Вся разница между Breeze и CR-V – в габаритах (первый превосходит второго по длине) и отдельных элементах дизайна. В частности, Breeze, по данным NJCAR.ru, имеет оригинальную решетку радиатора, иные бампера и капот, модернизированную головную оптику и другие задние фонари.

Цены на Honda Breeze в Китае стартуют с отметки 168 900 юаней, что составляет примерно 1,8 млн рублей по текущему курсу.