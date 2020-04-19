Еще четырех жителей Горного Алтая госпитализировали коронавирусом

В Республике Алтай выявлены еще четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией. На этот раз зараженными оказались жители региона, сообщает оперативный штаб.

Коронавирус подтвердился у семьи из четырех человек в Горно-Алтайске. 32-летний мужчина после поездки в Новосибирск почувствовал недомогание (температуру, кашель, ломоту в теле), позднее такие же симптомы возникли у его супруги и детей. 19 апреля они вызвали скорую медицинскую помощь, тест на коронавирус показал положительный результат.

В настоящий момент семья изолирована, находится в специализированном боксе Центра по профилактике и борьбе со СПИД, их состояние удовлетворительное. Проводятся необходимые дезинфекционные мероприятия, выявляется и обследуется круг контактных лиц.

Напомним, 16 апреля поздно вечером стало известно, что в Республике Алтай выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили в Онгудайском районе у местной жительницы, к которой ранее приезжали родственники из Барнаула. Позже диагноз подтвердили у мужа первой пациентки. Следующими случаями оказались двое рабочих, которые приехали из Томской области на стройку турбазы, и покинули регион до прихода результата тестов.