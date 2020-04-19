Петер Саган: «Я не виртуальный велогонщик»

Трёхкратный чемпион мира, 30-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган находится дома, в Монако. В прямом эфире в Instagram он рассказал, как живёт во время карантина, как тренируется и что думает о виртуальных велогонках.

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Петер Саган: «Я и моя семья в порядке. Тренируюсь на роллерах, в общефизических тренировках придерживаюсь расписания, работаю каждый день, но, конечно, в общей сложности тренируюсь меньше, как и все. С нетерпением жду возвращения к нормальной жизни, которая была раньше, но сейчас мы должны следовать официальным инструкциям и оставаться дома.

Я ненавидел тренироваться на роллерах, но теперь они мои друзья. Посмотрим, как долго продлится этот период, но гонки на Zwift с моей формой, тем, что я делаю, моей подготовкой, не думаю, что буду в них участвовать. Я настоящий велогонщик, а не виртуальный. Если в этом будущее…Не думаю, но, возможно, тогда проеду несколько гонок на Zwift на электрическом велосипеде. Что об этом думаете? Просто шучу.

Раз определили календарь на следующую часть сезона, мне надо быть в форме. Если гонки начнутся, я должен быть готов.

UCI вместе с организаторами главных гонок стараются сделать всё возможное для нашего велоспорта в этой трудной и исключительной ситуации. Впервые мы столкнулись с таким кризисом, но я знаю, что эксперты лучше меня знают, как с ним справиться.

Мне остаётся только ждать и следовать правилам. Когда ситуация позволит нам снова безопасно выступать в гонках, мы вернёмся на дорогу, и болельщики смогут опять наслаждаться этим прекрасным спортом.

Мы должны больше заботиться об окружающих, уважать правила. Я здоров, нахожусь дома, вижу своего сына, тренируюсь, занимаюсь своими делами. У меня нет проблем. Множество люди по всему миру страдает намного больше. Мы должны их уважать, быть более человечными».