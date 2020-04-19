TEB: Министерство здравоохранения Турции слишком медленно раздаёт маски

Распространение бесплатных хирургических масок в Турции происходит слишком медленно, поскольку средства индивидуальной защиты стали обязательными в общественных местах в качестве превентивной меры против COVID-19, заявил 15 апреля председатель Ассоциации фармацевтов Турции (TEB) Эрдоган Чолак.

Duvar отмечает, что Министерство здравоохранения Турции разработало систему, отправляя гражданам код, который позволит им бесплатно получить в аптеках пять хирургических масок.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что 16 апреля будет разослано 39 тыс. таких сообщений.

«Людям нужны маски, они не могут ждать, когда им будет выслан код. Однажды посетители даже пытались сорвать маски с лиц фармацевтов, потому что они оказались в безвыходном положении», — сказал Чолак.

Глава TEB добавил, что рынок хирургических масок в Турции не подготовлен к пандемии COVID-19, отметив внезапный скачок цен на маски в начале вспышки.

После заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана от 9 апреля о том, что продажа хирургических масок запрещена, гражданам пришлось ждать сообщения от Минздрава.

«Граждане ждут СМС [(чтобы получить свои маски — ред.), но они всё равно будут ходить в аптеку и пытаться получить их. Этот хаос будет продолжаться ещё несколько недель», — сказал Чолак.

Он также отметил, что правительство должно было разрешить продажу масок в дополнение к бесплатным, и должно было установить фиксированную цену на защитное снаряжение.

«Правительство должно что-то сделать для тех, кто ещё не получил сообщение. Например, пациенты, находящиеся на диализе, им всё время нужны маски, но они не могут их купить», — заключил фармацевт.