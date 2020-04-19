Американский фигурист рассказал о панике в США из-за коронавируса

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Share Tweet Share Share Email CommentsИрина Пегова месяц назад улетела на съемки в Минск. Актриса безумно скучает по дочери, но не может вернуться домой...
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Глава российского Минэнерго Александр Новак выступил с инициативой о введении запрета на ввоз в государство недорогостоящего бензина. Министр энергетики подчеркнул, что запрет должен действовать...