СМИ: «Анастасия Заворотнюк пошла на поправку»

Сегодня, в светлый праздник Пасхи, источники сообщили радостную новость: наметилось улучшение состояния Анастасии Заворотнюк, которая уже несколько месяцев ведет борьбу с раком мозга. Актриса вошла в фазу активного лечения.

СМИ сообщают о том, что исполнительнице главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» стало лучше, и врачи вновь приступили к интенсивному лечению. По словам источника, самочувствие актриы позволяет сегодня регулярно возить ее в клинику на химиотерапию и к нейрохирургам. Ранее из-за ослабленного болезнью организма это было невозможно.

Журналисты также говорят о том, что в больнице фактически живет ее супруг Петр Чернышев. Фигурист постоянно находится рядом с актрисой — он помогает в транспортировке и уходе.

Эту новость косвенно подтверждает и дочь Заворотнюк Анна, которая стала активнее появляться в соцсетях и за это время написала несколько проникновенных постов в личном блоге. Она рассказала, что будет бороться до конца, и призналась, что появился лучик надежды.

Кроме того, сама Анастасия за долгое время впервые вышла на связь — оставила комментарий под постом жены Стаса Михайлова. «Инна, огромное спасибо вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя», — написала актриса.

Отметим, новость о том, что у 49-летней Заворотнюк рак мозга, появилась летом прошлого года. Тогда звезда отменила ранее запланированные спектакли, а затем и попросту пропала из вида поклонников и СМИ. На протяжении всех этих месяцев журналисты и пользователи в Сети получают скупую информацию, которую собирают по крупицам из разных источников.

В какой-то момент родственникам надоели спекуляции на тему здоровья Анастасии и они стали публиковать небольшие комментарии относительно ее самочувствия, впрочем, это не помогло прояснить всей картины о ее самочувствии.

Напомним, что Петр Чернышев провел активный рабочий сезон, чтобы собрать деньги на лечение любимой супруги. Фигурист принял участие в шоу Татьяны Навки. А на одном из выступлений даже появился вместе с дочкой Милой, которую Анастасия родила в 2018-м году. По слухам, она прибегла к ЭКО, что и послужило причиной возникновения онкологии.

По материалам Telegram-канала Mash.

Фото: Legion-Media, Instagram