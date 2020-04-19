«Очень красивая»: фанаты оценили фото Димы Билана с мамой

Дима Билан всегда был примерным сыном: она заботился о родителях, помог им с жильем и, когда стал популярным, постарался сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались. Правда, из-за постоянных гастролей виделись они редко. Но на самоизоляции время для встреч, наконец-то, появилось.

Дима Билан, как и большинство звезд отечественного шоу-бизнеса, находится на карантине в своем загородном доме в Подмосковье. Правда, певец находит время для того, чтобы заниматься творчеством — так, он выступил на сборном концерте в Большом театре, а вчера показал масштабное шоу для одной из онлайн-платформ.

Во время самоизоляции он старается больше времени проводить с семьей, потому что в обычные дни времени из-за плотного графика катастрофически не хватает. Сегодня же 38-летний Дима решил поздравить любимую маму с днем рождения и опубликовал трогательный кадр с родительницей.

«Мама Нина Дмитриевна! Долгих тебе и счастливых десятилетий! С днем рождения, любим», — написал певец.

В комментариях подписчики поддержали кумира и принялись оставлять лестные слова о том, как выглядит мать знаменитого артиста. «Вы похожи, как две капли воды», «Здоровья мамочке», «Ох хорошие! Нине Дмитриевне самых наилучших пожеланий и наполненных самым солнечным светом и теплом десятилетий! И детей всегда рядом!» — пишут в социальных сетях.

Отметим, что Дима редко показывает семейные кадры, однако, за последний месяц стал делать это чаще. Пять дней назад он опубликовал снимок с отцом, которого посетил после выступления в Большом театре. «Не ехал, пока не сдал мазок на «корону»! Такое было счастье со всей семьей провести день, люблю!» — сообщил Билан.

Он также добавил, что мама и папа не публичные люди и стараются меньше светиться на телевидении, кроме того, они против, чтобы звездный сын показывал их в социальных сетях. «Но я не выдержал», — поставил смайлик Дима.

Певец несколько раз признавался, что родители очень хотят поскорее увидеть внуков. Они готовы заниматься ими и помогать артисту в воспитании, но пока сам Дима не встретил ту единственную, с которой бы захотел связать жизнь и родить детей.

Ему приписывали романы с известными моделями, певицами и даже женщинами из бизнес-сферы, но все закончились неудачно. В прошлом году сама Яна Рудковская призналась, что 15 лет назад не устояла перед чарами подопечного и закрутила с ним роман.

«С кем бы я замутила, если бы я не встретила Евгения? Я не знаю. Я могу сказать, с кем у меня был роман. У меня был роман с Димой Биланом. Серьезно. Если бы рядом со мной не было Плющенко, у меня был бы Дима Билан. Он меня во всем устраивает. Это очень важный момент. Он красивый, талантливый, очень хорошо зарабатывает», — рассказала продюсер.

Но в какой-то момент звезды решили, что лучше остаться друзьями и бизнес-партнерами. Теперь же они прекрасно общаются между собой, ведут различные проекты. Кроме того, Билан нашел общий язык с ее супругом Евгением Плющенко и сыном Сашей и с удовольствием проводит с ними время.

Фото: Legion-Media, Instagram