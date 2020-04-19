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Игорь Руссак/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/423/10241423/RIAN_02655353.HR.ru-_1_-pic905-895x505-20490.jpg" alt="Мантуров заявил о спаде на авторынке в апреле" /></p> <p>

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о спаде по автопрому в России в апреле. Об этом он сообщил в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

Министр напомнил, что в марте на рынке автопрома был резкий всплеск, почти на 20%. Кроме того, был небольшой рост производства, около 1-12% по некоторым сегментам автопрома.

Он объяснил, что это произошло из-за резкого изменения курса рубля, который подешевел, и россияне «просто таким образом материализовывали свои накопления, переводя их в автомобили».

«Абсолютно очевидно, в апреле мы ожидаем спада, и мы не можем точно прогнозировать, сколько этот спад или стагнация продлится», — заявил Мантуров.

Он добавил, что спад коснется не только автопрома, но и предприятий металлургии.

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