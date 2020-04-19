Hyundai выпустит семиместную Hyundai Creta

Компания Hyundai готовит к дебюту семиместную версию кроссовера Hyundai Creta. Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на IndianAutosBlog, очередной тестовый прототип новинки на днях снова засняли на дорогах Южной Кореи.

Как видно по снимкам, трехрядная «Крета» будет заметно длиннее и выше стандартного кроссовера, у которого эти показатели составляют 4300 и 1635 мм соответственно. Колесная база, скорее всего, вырастет минимум на 30 миллиметров, до 2630 мм. Кроме того, семейная версия «Креты» получит хромированную решетку радиатора с другой «сеткой», слегка измененный передний бампер и дополнительное боковое окно.



Семиместная Hyundai Creta. Фото Indianautosblog.com

Моторную гамму новинка наверняка разделит с базовой моделью, доступной в Индии с 1,5-литровым 115-сильным «атмосферником», 115-сильным турбодизелем того же объема и 1,4-литровым бензиновым турбомотором от KIA Seltos. Первый агрегат работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, второй – с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом», а третий – с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

Первым рынком семиместной Hyundai Creta станет Индия, там она появится в 2021 году. Доберется ли такой кроссовер до России – большой вопрос, подождем новостей от представительства.