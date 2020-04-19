Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием выпуска первого автомобиля

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов «АвтоВАЗа» с 50-летним юбилеем со дня выпуска первого автомобиля — ВАЗ-2101. Телеграмма с поздравительным текстом главы государства появилась на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с большим, праздничным событием – 50 лет назад, 19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автозавода сошёл первый автомобиль легендарной марки «ВАЗ-2101» … С удовлетворением отмечу, что нынешний коллектив «АвтоВАЗа» хранит замечательные традиции своих предшественников, активно внедряет в практику передовые технологии и новаторские решения», — говорится в телеграмме.

Пожелав коллективу «новых достижений и всего наилучшего», особые слова благодарности президент направил ветеранам завода. Он отметил, что предприятие непрерывно повышает качество и конкурентоспособность своей продукции, попутно осваивая выпуск самых современных, надежных и экологичных моделей.

Напомним, 19 апреля 2020 года исполняется 50 лет с начала производства легендарной вазовской «Копейки». В этот день в 1970 году Волжский автозавод выпустил первые шесть седанов ВАЗ-2101, которая впоследствии стала самой массовой не только в истории АвтоВАЗа, но и в истории всей российской автопромышленности.