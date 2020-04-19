Бийские чиновники устроили репрессии рискнувшему начать работу разрешения малому бизнесу

Специалисты мэрии Бийска совместно с сотрудниками полиции и Роспотребнадзора провели рейд по 60 объектам предпринимательства, чтобы выявить злостных нарушителей эпидемических ограничений. Как следует из информации издания «Наш Бийск», которое ссылается на начальника управления стратегического развития и экономики Евгения Пазникова, к представителям малого бизнеса, которые рискнули открыться без особого разрешения, применены репрессивные меры.

По словам Евгения Пазникова, наиболее злостным нарушителем стала одна из бийских парикмахерских, которая по итогам рейда была опечатана и закрыта. Также проверяющие закрыли комнату временного пребывания детей и заведение общепита. По результатам проверки были составлены материалы, которые направлены в контрольно-надзорные органы для принятия дальнейших мер.

Также рейд прошел по непродовольственным магазинам, где выявлены факты обмана покупателей: велась торговля товарами, которые не соответствовали типу объекта. К примеру, в магазине обуви продавались моющие средства. Проверяющие сочли это «уловками» бизнесменов с целью обмана потребителей и зафиксировали нарушение закона в части несоответствия кодам видов экономической деятельности организации. Всего было выявлено пять таких нарушений, материалы направлены налоговую инспекцию.

Отметим, что все плановые проверки Роспотребнадзора были отменены на период пандемии коронавируса.

Также напомним, что в Бийске регулярно проводят подобные рейды по объектам предпринимательства. К примеру, в начале апреля начальница отдела бийской мэрии по предпринимательству Елена Жукова попросила управляющего торгового центра закрыть отдел продажи телефонов. Правда, указом губернатора работа подобных торговых точек разрешена.