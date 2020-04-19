В Турции освобождён глава турецкой мафии Чакыджи

Чакыджи был осуждён за создание и руководство преступной организацией, заказное убийство, подстрекательство к нападению и оскорблении президента Реджепа Тайипа Эрдогана, получив длительные сроки по каждому из них, сообщает Artı Gerçek.

Надо сказать, что в 1980-х годах он был весьма популярным криминальным авторитетом, а в 1995 году ему предъявили обвинение в том, что он заказал убийство своей жены, а потом бежал за границу. После экстрадиции в 1998 году из Франции, Чакыджи провёл за решёткой вплоть до 2002 года. В 2004 году его снова экстрадировали, на этот раз из Австрии, и с тех пор он находился в тюрьме.

Отметим, что в настоящее время правящая Партия справедливости и развития (ПСР) активизировала усилия по сокращению численности заключённых в переполненных тюрьмах Турции в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса. Парламент страны во вторник одобрил закон. Оппозиционные партии выступили против законопроекта, согласно которому за решёткой останутся десятки тысяч осужденных по обвинению в терроризме. Издание указывает, что многие из них находятся в исправительных учреждениях за критику в адрес правительства, а не за совершение актов насилия.