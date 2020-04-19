Путин считает, что Запад препятствует интеграции на постсоветском пространстве

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Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам из-за ситуации с угрозой…
РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин заявил, что западные партнеры мешают более глубокой интеграции на постсоветском пространстве. Об этом он сказал в интервью «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По мнению президента, Запад не заинтересован в появлении экономического конкурента и не хочет увеличения его силы. Поэтому заметно некое сопротивление западных коллег, которые ранее «даже не хотели разговаривать с экономическим объединением».
«Здесь нет ничего удивительного, кроме того, что мы до сих пор не продвинулись на этом пути так, как мы могли бы это сделать», — цитирует его «Интерфакс».
Путин отметил, что Россия хочет углубления интеграции, так как это путь к повышению благосостояния людей.
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