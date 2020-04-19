Гор рассказал, как себя чувствует Бабкина

40-летний возлюбленный Надежды Бабкиной Евгений Гор прокомментировал самочувствие 70-летней артистки. На своей странице в Инстаграм он написал, что ситуация была сложной, но сейчас опасность позади.Состояние Бабкина на сегодня, 19 апреля«Ситуация была сложная, но все страшное позади. Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств», — написал Гор.По словам избранника Бабкиной, пока они общаются через врачей. Пользоваться средствами связи певице еще не разрешают. Но Гор уверил поклонников, что уже в ближайшее время Надежда Георгиевна «будет в строю».

Надежда Бабкина почувствовала себя плохо 1 апреля, после чего обратилась за помощью к медикам. Артистку госпитализировали. В медицинском учреждении она сдала тест на коронавирус. Он показал отрицательный результат.Позже появились новости о том, что Надежду Бабкину перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Актер Евгений Герасимов эту информацию подтвердил, но призвал не волноваться, поскольку это «технические вещи», которые позволяют стабилизировать состояние.Двусторонняя пневмония была диагностирована у певца Льва Лещенко. СМИ сообщали, что исполнитель заразился коронавирусом, однако сам Лещенко утверждает, что причина воспаления легких не установлена. Он также отметил, что коллеги несправедливо обвинили его в заражении Надежды Бабкиной.