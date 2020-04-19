Национальный день донора в России отмечают 20 апреля

Человеческое здоровье – крайне хрупкая субстанция. Даже если всесторонне его укреплять, жизненные обстоятельства могут вмешаться в ход событий, и достаточно закаленный индивидуум окажется в реанимации. Такие ситуации зачастую требуют срочного оперативного вмешательства, а иногда – пересадки органов или переливания крови. Но от того, насколько быстро будет найден необходимый материал, зависит жизнь висящего на волоске от смерти человека.

Если с трансплантацией органов имеются весьма существенные проблемы, то донорская кровь, как правило, есть всегда (учитывая родственную). Подойдет она реципиенту или нет – это уже другой вопрос… Благодаря людям, проявляющим сострадание к своим собратьям и сдающим добровольно собственную кровь на станциях переливания, те, кто мог умереть, продолжают дышать и любить. 20 апреля в России отмечают Национальный день донора – праздник Жизни.

Национальный день донора в России 20 апреля, история праздника

Ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года, в России отмечается один из важных социальных праздников — Национальный день донора. Этот День посвящён, в первую очередь, самим донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот День посвящён также и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты.

Поводом для праздника послужило очень гуманное событие — 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые успешно провёл переливание крови роженице с акушерским кровотечением. Жизнь женщине была спасена, благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки.

Сам же День донора, в память об этом первом переливании крови, был учреждён 20 февраля 2007 года на «круглом столе» по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Государственной Думе РФ.

Виды донорства

Слово «донор», использующееся для обозначения лица, отдающего часть себя ради других, выбрано вполне обоснованно. Его смысл сводится к понятию дара, безвозмездной отдачи (от латинского donare — «дарить»). Это четко отображается в эмблеме донорского движения, центральной фигурой которого является пеликан в крови. Но не все знают, что само по себе переливание крови – термин достаточно общий. На самом деле как кровь состоит из множества компонентов, так и донорство подразделяется на виды.

Традиционное – заключается в заборе у донора стандартной порции крови с дальнейшей сортировкой на отдельные компоненты. После этого для переливания используют нужный тип материала.

Плазмоферез – как следует из названия, данный способ состоит в заборе единственного ингредиента крови – плазмы. Процесс может происходить в двух направлениях:

донор сдает цельную кровь, подвергающуюся в дальнейшем специальной обработке, в ходе которой выделяют плазму, а оставшуюся переливают самому добровольцу;

кровь в процессе забора у донора разделяют на плазму и кровяные клетки, поэтому возвращать после ничего не нужно – лишние компоненты остаются «по месту жительства».

Цитоферез – производится так же, как и предыдущий вид донорства, но отличается от него по качеству: место плазмы занимают эритроциты, тромбоциты либо другие формы.

Кстати, в последнее время медики стараются по возможности переливать своим пациентам их собственную кровь. Это реально, например, если заранее известна дата операции. Данный вид донорства подразделяется на аутодонорство, представляющее собой забор цельной крови у пациента, и аутоплазма, предмет сдачи которого ясен из названия.

Красивые картинки и поздравления с Днём донора

День донора сегодня отмечаем,

Того, кто часть себя отдал другому,

И каждому из них добра желаем,

Кто веру подарил чьему-то дому.

Пусть крепким будет всех людей здоровье,

Кто для других его не пожалеет,

Кто делится с другими своей кровью,

И по-другому вовсе не умеет.

Спасибо вам от всех спасенных вами,

От тех, кто лично вас, увы, не знает,

От малыша, что улыбаясь маме,

С частичкой вашей крови подрастает…

***

Вы людям отдаёте часть себя,

Вы донором являетесь почётным.

И помощь ваша – ведь она бесценная,

Вы жизнь спасаете и раненым и прочим.

Хочу, чтоб в вашей жизни был лишь мир,

Чтобы достаток в доме жил бы вашем.

Здоровье чтоб лилось, как пиво в пир,

Чтоб жили долго, но не становились старше.

***

Настал момент серьезный вновь.

Сдаете снова свою кровь!

Во благо жизни и спасенья.

Достойно это восхищенья!

Желаем светлых ясных дней,

Побольше преданных друзей,

Любви и счастья безгранично!

Пусть будет все у вас отлично!

***

Всемирный праздник донора, чьей кровью

Вольется снова в человека жизнь,

С какою силой и какой любовью

Когда-то к вам пришла спасенья мысль!!!

Спасибо Вам, дающие надежду,

Спасибо Вам, не знающие «нет»,

Дай, Бог, здоровья крепче Вам, чем прежде,

И счастья безграничного сто лет.

***

Кто-то жертвует деньги, а кто-то еду,

Кто-то – обувь с одеждой, попавшим в беду!

Ты же, ближнего, донор, всем сердцем любя,

Отдаешь без остатка ему часть себя!

Ты добро утверждать в мире не устаешь,

Часть себя ты другим, милый друг, отдаешь,

Свою веру даешь, жажду жизни свою,

Чтобы выстоял кто-то со смертью в бою!

Чтобы мог от болезни другой не страдать,

Ты готов ему, донор, себя часть отдать!

Чтоб кому-то познать радость будущих дней…

Нету жертвы на свете, пожалуй, ценней!

Пусть хранит тебя, донор, от бед в жизни Бог,

Пусть «спасибо» твердят все, кому ты помог!

Чудеса пусть в судьбе твоей не прекращаются

И сторицей добро пусть к тебе возвращается!

***

Кровь – ценнейший в мире дар,

Скажет вам и млад и стар!

Это так, наверняка!

Нашей жизни кровь река!

Кровь, ребятки, не вода,

С ней проблемы – нам беда!

Если что-то с ней не так,

В теле хвори и бардак!

Эти хвори превозмочь

Может донор нам помочь!

Он дает нам кровь свою,

Чтоб сразить болезнь в бою!

В этот день и в этот час

Донору поклон от нас!

Мир пусть чтить не устает

Тех, кто кровь другим дает!