20 апреля православные чтят Светлый понедельник Святой седмицы

Светлая (Пасхальная) седми́ца (также именуемая Святой седмицей) – в православном церковном году временной отрезок длительностью 7 дней, который начинается Пасхальным воскресеньем и включает в себя также последующие 6 дней, вплоть до Недели о Фоме (Фоминой Недели) – 2-го воскресенья после Пасхи, также именуемого Антипасхой, а в народе – «Красной горкой». Все первые 7 дней празднования Святой Пасхи – по названию самой седмицы – именуются Светлыми (Светлый понедельник, Светлый вторник, Светлая среда, и т.д.).

Светлый понедельник — 20 апреля, что за праздник

Пасхальный понедельник (Easter Monday) празднуется в память о первом дне после воскресения Иисуса Христа. В Библии повествуется о том, что, воскреснув, Христос неузнанным явился двум своим опечаленным ученикам. Он разделил с ними путь в селение Эммаус, неподалеку от Иерусалима, и ужин.

«…Взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них. И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?

И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать Апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам».

Важными символами Пасхального понедельника, как и символами самой Пасхи, являются крест, на котором Христос принял смерть, и воскрешение. Также символами пасхальных событий являются яйца, как настоящие, так и выполненные из различных материалов, гнезда, ягнята и зайцы или кролики.

Яйца и молодые животные символизируют рождение новой жизни, пробуждение природы и возвращение ее плодородия весной.

Народные традиции в понедельник после Пасхи

В народе первый день после Пасхи называют Поливальный понедельник. Девушки в этот день дарили своему парню крашенку или писанку (пасхальное яйцо). Но не отдавали сразу, а показывали и прятали за пазуху, а парень должен был отнять у неё, слегка поборовшись. Достав яйцо, парень вел девушку к ближайшему водоему и обливал ее водой «на красу и здоровье». Вероятно от этого обычая у понедельника и появилось название «поливальный».

В понедельник после Великодня крестники ходили в гости к крёстным родителям, внуки — к бабушкам, неся им гостинцы — пироги и крашенки. Такой же гостинец им давали и с собой.

Селяне ходили друг к другу, христосовались и обменивались крашенками или писанками.Женщины в этот день должны оставаться дома, а мужчины — ходить в гости и поздравлять своих близких и знакомых людей. Столы должны быть накрыты на протяжении всего дня, можно есть непостную, мясную еду.

Во время Пасхальной недели желательно отказаться от работы. Конечно, это практически невыполнимое требование в современной жизни, поэтому постарайтесь хотя бы сократить количество выполняемой работы, делайте то, что нельзя отложить на потом.

В дни Пасхальной недели ни в коем случае нельзя грустить, злиться, ссориться. В любой неурядице старайтесь находить позитив, не вините никого и не проклинайте. Кроме того, во время Пасхальной недели запрещено скорбеть и ходить на кладбище, ведь Пасха -это праздник победы жизни над смертью.

Второй день Пасхи также называют днём Богородицы; раньше существовал обычай раздавать в этот день милостыню нищим.

Что нельзя делать всю неделю после Пасхи?

Так как вся Светлая седмица посвящена радости, на неделе после Пасхи запрещено усердно трудиться, придерживаться поста (даже во время подготовки к причащению), посещать кладбище и устраивать поминки умерших. Для этого существует Радоница – день поминовения усопших. Родительский день всегда бывает во вторник через неделю после Пасхи, в 2019 году Христово Воскресение было 28 апреля, поэтому Радоница приходится на 7 мая.

В числе других запретов Светлой седмицы – венчания.