Какой праздник сегодня, 20 апреля

Апрель пестрит праздничными событиями. Этот месяц совсем скоро подойдет к концу, но напоследок он преподносит множество интересных, значимых и забавных праздничных событий, особенно стоит приглянуться к 20 апреля 2020 года.

Праздники 20 апреля

На территории Российской Федерации двадцатого апреля отмечается двенадцать праздничных событий.

Национальный день донора

На территории Российской Федерации Национальный день донора отмечают 20 апреля. В мероприятиях, посвященных этому дню, принимают участие доноры, медицинские работники по забору крови и донорские организации. Согласно закону, тот, кто сдал кровь, имеет право не прийти на работу или на учебу в этот день, при этом человек не потеряет заработную плату. Это торжество создали в России 20 февраля 2007 года, во время заседания по проблемам донорства и службы крови, которое состоялось в Госдуме Российской Федерации.

Дата торжество приурочена к первому в мире переливанию крови — 20 апреля 1832 года. Переливание провел юный медик из Санкт-Петербурга Андрей Вольф. В этот день врач принимал роды, однако состояние роженицы ухудшилось. У роженицы началось кровотечение, тогда медик решил перелить женщине кровь от ее супруга, это и спасло ей жизнь. В этот день все желающие могут сдать в медицинских центрах кровь. Также в это время проходят пресс-конференции и акции, участники которых освящают проблемы донорства.

Поливальный понедельник

Это народно-православное торжество, которое проходит в честь весеннего обновления природы. Этот день отмечается в первый понедельник После Пасхи. Согласно традициям, в этот день люди обливали водой представительниц слабого пола. Говорят, это придаст им еще больше красоты, здоровья и сможет защитить их от болезни. Есть поверье, что нужно облить водой скот, например, гусей, кур и лошадей.

Если парень обольет водой девушку, желающую выйти замуж, то очень скоро она сможет выйти замуж за любимого человека. Если же давно не было дождя, то необходимо отыскать могилу утопленника или самоубийцы, и облить ее водой. Согласно поверьям, они управляют дождями и могут помочь. На территории Российской Федерации и некоторых других стран есть такой обряд. Небольшие группы мужчин или парней ходили в гости, где устраивали представления с песнями, танцами и обязательно хвалили хозяйку дома. За это они получали подарки. В этот день принято дарить хлеб, яйца, водку и пироги.

День поисков смысла жизни

Зачастую ранним утром человек начинает свой день с чашки тонизирующего напитка, завтрака или сигареты натощак. Из-за регулярных недосыпов люди спешат сделать то, что планировали. Однако у них не хватает времени остановиться и подумать, зачем они все это делает, в чем заключается высшее предназначение человека. Для того чтобы обдумать каждый шаг в своей жизни, и был придуман этот интересный праздник, который справляют каждый год в двадцатое число апреля.

Многие люди действительно не задумываются о смысле жизни, ведь у них не бывает на это времени, особенно это касается взрослых людей. Взрослые всегда чем-то заняты, работой, детьми, разговорами с супругой, походами в магазин, спортом и тюд. Поэтому у них не хватает времени сесть и просто подумать о смысле жизни, о том, зачем вы каждый день делаете одно и то же, завтракаете, собираетесь и отправляетесь на работу, зачем зарабатываете деньги, зачем едите, зачем живете.

Если никогда не думать об этом, мозг может взорваться из-за постоянных стрессов, ведь вы никак не освобождаете себя от этих мыслей. Поэтому необходимо выделить хотя бы один день в году, когда обо всем это нужно как следует подумать. Этот день — 20 апреля. Именно в это время лучше всего отложить все свои дела на потом, просто сесть на кровать и подумать, а зачем вы все это делаете? Когда вы поймете, что живете в первую очередь для того, чтобы счастливы были вы и ваши близкие, то ваша душа раскроется и станет сиять подобно самой яркой звезде на небосводе.

О смысле жизни задумывался еще великий философ Сократ. Аристотель и Эпикур также беспокоились на этот счет, а американский психолог Уильям Джеймс говорил, что смысл стоит создавать, а не искать.

День китайского языка

Китайский язык — очень сложный, но безумно красивый. Его действительно тяжело выучить. День китайского языка был создан для того, чтобы поощрить многоязычие. Этот день справляют каждый год 20 апреля.

В 2010 году Департамент общественной информации ООН основал отдельные дни чествования официальных шести рабочих языков организации, китайский был в том числе. Торжество посвящается основателю китайской письменности Цан Цзе. Согласно легендам, он был историком и служил при дворе мифического правителя. Говорят, что он был тем человеком, который придумал пиктограммы, которые легли в основу иероглифов. Благодаря этим пиктограммам КНР отказались от узелкового письма.

Интересно, что некоторые организации устраивают бесплатные курсы для тех, кто хочет выучить китайский язык, так что дерзайте.

Акулинин день

Представители духовенства 20 апреля чтут память преподобномученицы Акилины. В этот день, согласно народным поверьям, на поверхность рек выбираются русалки. Этих водяных духов встречали не только у водоемов, но и в поле и лесу. Осенью они уходили под воду и проводили в ней весь зимний период. Были случаи, когда русалок ловили и приручали словно домашних животных, однако это длилось недолго, ведь русалки питались паром, без воды, они, как и рыбы, не могли долго существовать и растворялись без следа.

Для того чтобы защитить свою семью от случайной встречи с русалками, представительницы слабого пола в этот день отправляются к реке и оставляют на берегу дары для русалок, платья, юбки и рубахи. Говорят, что если русалка примет дары, то на протяжении двенадцати месяцев она не будет трогать никого из семьи. Перед тем как отправится к воде, женщинам обязательно нужно взять с собой полынь, ведь русалки ее не любят, либо же чеснок, в случае чего это поможет защитить себя от водных созданий. Если же не взять этих предметов, то русалки могут защекотать человека до смерти.

Одна из легенд гласит, что русалки поют свои песни и водят хороводы на берегу лишь в темное время суток. Днем они превращаются в кувшинки. Таким образом русалки защищают себя от солнца, поэтому запрещено срывать кувшинки, чтобы не навлечь беду за оборванную жизнь.

Список остальных праздников в этот день

День уважения лимской фасоли

День перевернутого ананасового пирога

День охоты на королевского кракозябра

День вилкокрута и ложкочерпия

День двойников

День свободного аппаратного обеспечения

День мобилизационных подразделений МВД РФ

Кто сегодня справляет именины?

Аркадий, Георгий, Даниил, Егор, Петр, Акулина, Евдокия.