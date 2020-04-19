Какой Церковный праздник сегодня, 20 апреля

20 апреля отмечается 3 православных церковных праздника. Перечень событий информирует о церковных праздниках, постах, днях почитания памяти святых. Список поможет узнать дату значимого религиозного события для православных христиан.
Церковные православные праздники 20 апреля
Пасхальная седмица
1 день праздника
Сплошная седмица. Неделя, следующая за Пасхой. В эти дни после богослужения проводят крестные ходы.
Преподобного Георгия Митиленского, митрополита
День чествования святого Георгия, митрополита Митиленского. Обладал даром чудотворения. Последние годы жизни провел в ссылке в Херсонесе за иконопочитание. Умер ок. 820 года.
Преподобного Даниила Переяславского, архимандрита
Память святого Даниила Переяславского (имя при рождении — Димитрий). Годы жизни: 1460-1540. Основал Данилов монастырь возле Переславля-Залесского.
День ангела 20 апреля, мужские и женские имена
По церковному православному календарю 20 апреля отмечается 7 именин: 5 мужских и 2 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот день.
20 апреля именины отмечают
Мужчины
Аркадий от древнегреческого имени Аркадиос -«аркадец, житель Аркадии (область в Греции)», а также «счастливый», «блаженный» от греческого слова «аркадос» — «пастух»
Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос — «земледелец», «возделывающий землю»
Даниил от древнееврейского имени Данийель — «Бог мой судья»
Егор русский вариант древнегреческого имени Георгий — «земледелец», «возделывающий землю»
Петр от древнегреческого имени Петрос — «камень», «твердый», «надежный»
Женщины
Акилина от латинского aquilinus — «орлиный»
Евдокия от древнегреческого имени Эудокиа — «благоволение»
Традиции 20 апреля
На Акулину примечали погоду: считалось, что крепкий мороз и солнце в этот день — к урожаю хлебов и гречихи. Если в этот день ночь была звездной, то, по приметам, надо было ждать хорошего урожая грибов и ягод. Вот только смотреть на них из окна было нельзя — это считалось не к добру, делать это можно было, только находясь на улице. В этот день, по народному поверью, просыпаются русалки, которым надо принести одежку, потому что холодно им нагими на берегу быть. Поэтому в Акулинин день бабы приносили на берег рек и озер платья и холсты и оставляли там для русалок. Русалка — опасный водяной и лесной дух. Считалось, что они живут и в воде, и в лесу, и в поле. С середины весны и летом русалки могут обитать в полях (во ржи, в конопле), появляться в огородах, их видят у бань и даже в банях, в овинах, они приходят к избам, стучатся в дома. По преданиям, этими духами становятся девушки, которые умерли перед самой свадьбой, поэтому они томятся и людям жить мешают. Считали также, что ими становятся девушки, которые пропали без вести из-за проклявших их матерей. Русалками могут стать приспанные (то есть задавленные матерями во сне) дети. Считалось, что этими духами становятся самоубийцы, утопленницы.
Иногда говорили, что, получив в свое владение такую душу, дьявол дает повеление варить ее в котле с разными снадобьями, отчего женщина становится вечно юной, необыкновенной красавицей. По одной из легенд, русалки превращаются иногда в кувшинки, они боятся влюбленного в них солнца и только ночью водят свои хороводы на берегах рек и озер, а днем превращаются в цветы дивной красоты — кувшинки. Поэтому считалось, что, сорвав кувшинку, человек обрывал хрупкую жизнь водяной девы и совершал великий грех.
Заговоры 20 апреля
Заговор-оберег от врагов
Слова его такие:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Царь Ирод бьется, дерется,
Кровь проливает, никого не жалеет,
Никому не спускает.
Против злого человека есть
Великий Стрелец – Бог Отец!
У Господа нашего Иисуса Христа
Солнце – лук, месяц – стрела:
Есть чем стрелять.
Никому не даст Господь меня обижать.
Господь Бог у меня впереди,
Богородица позади,
С Ними я никого не боюсь,
С Ними я никого не страшусь.
А вы, мои лиходеи-враги,
Вам спица в языки,
Каленые клещи в клыки
И в поганые очи пески.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Приметы 20 апреля
- На Акулину дождь — хороша будет калина, коли плоха яровина (яровое зерно, особенно овес и ячмень).
- Весенний дождь растит, осенний — гноит.
- Весною сутки мочит, а час сушит.
- На Акулину береза зеленеет.
- На Акулину крепкий мороз и солнце — к урожаю хлебов и гречихи.