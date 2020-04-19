Какой Церковный праздник сегодня, 20 апреля

20 апреля отмечается 3 православных церковных праздника. Перечень событий информирует о церковных праздниках, постах, днях почитания памяти святых. Список поможет узнать дату значимого религиозного события для православных христиан.

Церковные православные праздники 20 апреля

Пасхальная седмица

1 день праздника

Сплошная седмица. Неделя, следующая за Пасхой. В эти дни после богослужения проводят крестные ходы.

Преподобного Георгия Митиленского, митрополита

День чествования святого Георгия, митрополита Митиленского. Обладал даром чудотворения. Последние годы жизни провел в ссылке в Херсонесе за иконопочитание. Умер ок. 820 года.

Преподобного Даниила Переяславского, архимандрита

Память святого Даниила Переяславского (имя при рождении — Димитрий). Годы жизни: 1460-1540. Основал Данилов монастырь возле Переславля-Залесского.

День ангела 20 апреля, мужские и женские имена

По церковному православному календарю 20 апреля отмечается 7 именин: 5 мужских и 2 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот день.

20 апреля именины отмечают

Мужчины

Аркадий от древнегреческого имени Аркадиос -«аркадец, житель Аркадии (область в Греции)», а также «счастливый», «блаженный» от греческого слова «аркадос» — «пастух»

Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос — «земледелец», «возделывающий землю»

Даниил от древнееврейского имени Данийель — «Бог мой судья»

Егор русский вариант древнегреческого имени Георгий — «земледелец», «возделывающий землю»

Петр от древнегреческого имени Петрос — «камень», «твердый», «надежный»

Женщины

Акилина от латинского aquilinus — «орлиный»

Евдокия от древнегреческого имени Эудокиа — «благоволение»

Традиции 20 апреля

На Акулину примечали погоду: считалось, что крепкий мороз и солнце в этот день — к урожаю хлебов и гречихи. Если в этот день ночь была звездной, то, по приметам, надо было ждать хорошего урожая грибов и ягод. Вот только смотреть на них из окна было нельзя — это считалось не к добру, делать это можно было, только находясь на улице. В этот день, по народному поверью, просыпаются русалки, которым надо принести одежку, потому что холодно им нагими на берегу быть. Поэтому в Акулинин день бабы приносили на берег рек и озер платья и холсты и оставляли там для русалок. Русалка — опасный водяной и лесной дух. Считалось, что они живут и в воде, и в лесу, и в поле. С середины весны и летом русалки могут обитать в полях (во ржи, в конопле), появляться в огородах, их видят у бань и даже в банях, в овинах, они приходят к избам, стучатся в дома. По преданиям, этими духами становятся девушки, которые умерли перед самой свадьбой, поэтому они томятся и людям жить мешают. Считали также, что ими становятся девушки, которые пропали без вести из-за проклявших их матерей. Русалками могут стать приспанные (то есть задавленные матерями во сне) дети. Считалось, что этими духами становятся самоубийцы, утопленницы.

Иногда говорили, что, получив в свое владение такую душу, дьявол дает повеление варить ее в котле с разными снадобьями, отчего женщина становится вечно юной, необыкновенной красавицей. По одной из легенд, русалки превращаются иногда в кувшинки, они боятся влюбленного в них солнца и только ночью водят свои хороводы на берегах рек и озер, а днем превращаются в цветы дивной красоты — кувшинки. Поэтому считалось, что, сорвав кувшинку, человек обрывал хрупкую жизнь водяной девы и совершал великий грех.

Заговоры 20 апреля

Заговор-оберег от врагов

Слова его такие:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Царь Ирод бьется, дерется,

Кровь проливает, никого не жалеет,

Никому не спускает.

Против злого человека есть

Великий Стрелец – Бог Отец!

У Господа нашего Иисуса Христа

Солнце – лук, месяц – стрела:

Есть чем стрелять.

Никому не даст Господь меня обижать.

Господь Бог у меня впереди,

Богородица позади,

С Ними я никого не боюсь,

С Ними я никого не страшусь.

А вы, мои лиходеи-враги,

Вам спица в языки,

Каленые клещи в клыки

И в поганые очи пески.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

Приметы 20 апреля