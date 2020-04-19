Что изменится у пенсионеров с 1 мая 2020 года в России

Практически ежемесячно российские пенсионеры получают от правительства страны новые льготы и финансовые доплаты. В прошлом месяце было анонсировано в мае прибавку в одну тысячу рублей к пенсии. Правда, получат ее только некоторые российские пенсионеры. Для получения надбавки следует соответствовать определенным требованиям.

Кто получит надбавку

Финансовую надбавку в одну тысячу рублей с 1 мая получат пенсионеры, проживающие в Москве и Московской области. Соответствующий документ был принят депутатами Московской областной думы в начале апреля. По мнение губернатора области Андрея Воробьева, это должно помочь одиноким пенсионерам. Что касается всех остальных людей преклонного возраста, то на них в областном бюджете денег нет. Для получения этой финансовой помощи пенсионеры должны:

быть старше 65 лет; иметь прописку в Москве или Московской области. При этом пенсионер должен прожить в столице или области не менее 10 лет; не иметь близких родственников, то есть считаться одиноким.

Только при соблюдении этих трех условий, пенсионер имеет право получить данную финансовую надбавку к ежемесячной пенсионной выплате. Остальным пенсионерам на такую доплату рассчитывать не приходится. Правда, при этом у них остаются льготы, такие как:

бесплатный проезд в общественном транспорте; бесплатные лекарственные препараты или 50% скидка на их покупку; понижающий коэффициент на оплату услуг ЖКХ.

Что еще предусмотрено на 2020 год

К концу 2020 году могут пересмотреть размер нынешних пенсий для российских граждан. Как сообщили в правительстве Российской Федерации, в этом году не исключают проведение индексации пенсионных выплат. Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла к 75-летию Великой Победы получат существенные денежные выплаты.

Кроме того, ряду категорий ветеранов войны увеличится ежемесячные пенсионные выплаты, в среднем на 9,5 тысяч рублей:

ветераны, которые принимали участие в боях в составе действующей армии; подпольщики и партизаны; ветераны, которые награждены медалью «За оборону Ленинграда»; инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в ходе войны.

Работающим пенсионерам с первого августа будет произведен перерасчет существующих пенсий. Размер доплаты будет зависеть от рабочего стажа и количества пенсионных баллов, заработанных в 2019 году.