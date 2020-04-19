Как выглядят 200 калорий на одной фотографии

Share Tweet Share Share Email CommentsКак выглядят 200 калорий? Посмотрите на 200 калорий в одном кадре

Большинство из нас прекрасно знает, что разные продукты питания обладают различной калорийностью. Но многие ли могут представить, как в реальности выглядит эта разница? Самым любознательным и тем, кто следит за питанием, безусловно, будет интересно исследование информационного сайта wiseGEEK, демонстрирующее различные продукты в количестве, содержащем одинаковое число калорий — 200. Для наглядности сравнения все фото сделаны одной и той же камерой на одинаковых тарелках диаметром 26 см и мисках диаметром 16 см.

Мы отсортировали фотографии от менее калорийных продуктов к более калорийным. Пожалуйста, имейте в виду, что данный проект обращает внимание только на количество калорий (которых, кстати, взрослому человеку требуется потреблять в среднем 2000—2500 ежедневно!) и не затрагивает другие не менее важные показатели, составляющие питательную ценность продукта.

Сельдерей (1425 граммов = 200 калорий).

Брокколи (588 граммов = 200 калорий).

Мини-морковь (570 граммов = 200 калорий).

Кока-кола (496 мл = 200 калорий).

Яблоки (385 граммов = 200 калорий).

Консервированный зеленый горошек (357 граммов = 200 калорий).

Виноград (290 граммов = 200 калорий).

Копченая ветчина из индейки (204 грамма = 200 калорий).

Яйца (150 граммов = 200 калорий).

Паста (145 граммов = 200 калорий).

Авокадо (125 граммов = 200 калорий).

Консервированный тунец в масле (102 грамма = 200 калорий).

Чизбургер из закусочной Jack in the Box (75 граммов = 200 калорий).

Картошка фри из закусочной Jack in the Box (73 грамма = 200 калорий).

Черничный маффин (72 грамма = 200 калорий).

Бублик с семенами кунжута (70 граммов = 200 калорий).

Сосиски (66 граммов = 200 калорий).

Сыр чеддер средней жирности (51 грамм = 200 калорий).

Хлопья Fruit Loops (51 грамм = 200 калорий).

«Сникерс» (41 грамм = 200 калорий).

Чипсы Doritos (41 грамм = 200 калорий).

Жареный бекон (34 грамма = 200 калорий).

Арахисовое масло (34 грамма = 200 калорий).

Смесь соленых орешков (33 грамма = 200 калорий).

Сливочное масло (28 граммов = 200 калорий).