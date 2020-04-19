«Спасите меня, я не сплю!», или Люди, которые проснулись во время операции

Share Tweet Share Share Email CommentsМедицина очень сложная наука. Большинство врачей, которые практикуют, очень щепетильно относятся к своим пациентам и работе. Но временами возникают такие ситуации, когда человек невольно становится заложником во время проведения хирургического вмешательства. Сегодня мы расскажем вам о нескольких случаях не просто операций, а настоящего ужаса, когда человек просыпается на хирургическом столе.

1. Кэрол Вейрер

Кэрол Вейрер очень давно страдала от болей в роговице. На протяжении многих лет она безуспешно боролась со своим недугом и перенесла 17 операций на болезненном участке, чтобы хоть как-то облегчить свое существование. Когда в очередной раз она побывала на консультации у хирурга, и ей сказали, что глаз целиком необходимо удалить, Кэрол спокойно выдохнула. Даже та перспектива, что она останется без глаза, ее не пугала, ведь боль, по мнению врачей, должна была полностью ее покинуть. В назначенное время женщину подготовили к дальнейшей процедуре, и операция началась. Кэрол уснула, и хирурги приступили к своей работе.

Как только Вейрер открыла глаза, она с радостью поняла, что боли нет, и наконец-то осознала, что может жить без боли. Но не тут-то было. Окончательно придя в себя, женщина услышала, как хирург говорил кому-то о том, что нужно отрезать еще глубже и после этого хорошенько потянуть. Осознав, что произошло, Кэрол была в шоке. Она не могла двигаться и говорить. Все попытки закричать и как-то привлечь внимание врачей не увенчались успехом. Всему виной был миорелаксант, который расслаблял мышцы на время операционного вмешательства. Все, что она могла сделать, так это следить за врачами, которые тем временем удаляли ей глаз. После того как хирург сказал своему ассистенту не бояться использовать силу и сильно потянуть, резко стало темно и Кэрол перестала что-либо видеть.

Те ужасные моменты на хирургическом столе Кэрол не забыла до сих пор. Она не может спать на спине, потому что, засыпая в таком положении, не чувствует себя в безопасности, и ей снятся кошмары. Чтобы справиться с таким состоянием, она начала посещать психолога, который объяснил ей, что у нее посттравматическое расстройство.

2. Шерман Сайзмор

Шерман, в отличие от нашей предыдущей пациентки, был направлен на операцию в связи с непонятными болями в желудке. Врачи долгое время не могли понять, что же может вызывать каждодневную боль у парня, если все анализы в порядке. В час «Х» Шерману были введены миорелаксанты, чтобы он не двигался во время самой процедуры. Но вот какая досада, анестезиолог просто забыл о том, что пациенту полагается и анестезия. В течение 29 минут Шерман не спал и чувствовал все. Только после того, как желудок парня был разрезан, и началось его изучение, анестезиолог осознал свою ошибку. Чтобы обезопасить себя и всех в операционной, врач дал ему анестезию и специальный препарат, который должен был вызвать амнезию.

После операции врачи умолчали об этом происшествии, а тем временем Шерман начал просыпаться. Он помнил, что произошло, но не понимал, реально ли это. После того как горе-анестезиолога вывели на «чистую воду», Шерман с ужасом осознал, что произошло тогда, на операции. Парня изрядно выбило из колеи, а про нормальный и спокойный сон он забыл. Как-только Шерман хотел уснуть, его мучали ужасные кошмары, он не ел и отказался от общения с людьми. Практически через месяц после операции он покончил с собой, застрелившись в своей квартире.

3. Диана Тодд

Диане Тодд была назначена операция по удалению матки. Врачи заверили ее, что процедура пройдет быстро, а период восстановления будет не особо болезненным. С легкой душой и верой в то, что будет все хорошо, Диана отправилась на операцию. Когда она проснулась и услышала, что вокруг разговаривают люди, то поняла, что что-то пошло не так. Тодд попыталась расслышать голоса, но ее отвлекла резкая боль. Она почувствовала, как лезвие скальпеля делает первый разверз. После пятого раза она перестала считать. Неимоверная боль накатывала снова и снова. Она пыталась кричать, но из-за введения мышечного релаксанта, не могла вымолвить не слова.

После того как она столкнулась с медсестрой после операции, она рассказала о том, что с ней было. Медсестра сказала, что это все в ее голове, и что операция прошла очень хорошо. После этого, Диана начала сомневаться в том, что она здорова психически. У нее появилась клаустрофобия, и из-за перенесенного стресса девушка пыталась покончить с собой.