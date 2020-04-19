Фотографии девочки Амелии с дикими животными

Share Tweet Share Share Email CommentsМаленькая девочка Амелия на фотографиях живет жизнью настоящего Маугли (конечно, со временем девочка чуть подросла). Фото девочки с дикими животными делает ее мама, фотограф Робин Шварц (Robin Schwartz). Снимки просто наполнены любовью ребенка к самым разным животным – от слонов и ягуаров до лошадей и котов.

Фотографии Амелии с дикими зверями и птицами появились, когда девочке было около трех лет. Мама-фотограф начала делать снимки дочери с экзотическими животными, которые выглядят невероятно органично.

Такая удивительная естественность фотографий – результат тяжелого труда с индивидуальным подходом к каждому страусу, оленю или обезьяне, каждому тигренку или слону. Только глубокое уважение к природе огромная доброта к ее представителям позволили маме и дочери создать эти чудесные фотографии человека и дикой природы.

ROBIN SCHWARTZ: AMELIA & THE ANIMALS