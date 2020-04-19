Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк улучшилось

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк продолжают внимательно следить за ее самочувствием. Увы, но большого количества новостей в последнее время по этому поводу не поступает. Однако сегодня появились уточненные данные о ее состоянии здоровья.

Как себя чувствует Анастасия Заворотнюк

Родственники артистки хранили молчание, но спустя несколько месяцев подтвердили, что Заворотнюк действительно больна. Диагноз они так и не назвали. Впрочем, в прессе уже давно сообщалось о том, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» врачи выявили запущенную стадию рака головного мозга.

Состояние 49-летней Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи возобновили ее активное лечение. Ее супруг Петр Чернышев все время находится рядом и поддерживает актрису.

Из уточненных данных следует, что за последний месяц актриса пошла на поправку. Сейчас звезду регулярно возят в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам, так как раньше из-за ослабленного болезнью организма это было невозможно.

Вместе с Заворотнюк в клинике живет ее муж Петр Чернышев. Он постоянно рядом с актрисой на всех этапах лечения и транспортировки.

Несколько дней назад впервые за долгое время в Instagram актрисы появилась новая запись. В сообщении Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку.