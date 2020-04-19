В Турции экспорт чая за три месяца вырос на 51%

Согласно информации, опубликованной 15 апреля, в первом квартале текущего года выручка Турции от экспорта чая выросла на 51% по сравнению с прошлым годом, пишет Hurriyet.

Надо сказать, что за этот период страна экспортировала 1 тыс. 47 тонн чая.

Список стран-экспортёров чая из Турции возглавила Бельгия, принёсшая доход в 1,5 млн долларов, за которой следуют Турецкая Республика Северного Кипра и Германия.

«Экспорт чая в Турции внес значительный вклад в развитие региона и экономики страны», — сказал Шабан Тургут, вице-председатель ассоциации.

Тургут отметил, что они хорошо поработали с началом 2020 года, выразив надежду, что в предстоящий период показатели экспорта достигнут более высоких уровней.

Он также добавил, что примерно 60% экспортного чая поступает из черноморской провинции Ризе.