ЦБ планирует снизить ключевую ставку

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ЦБ планирует снизить ключевую ставку

Эльвира Набиуллина, март 2019 года

Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ рассматривает снижение ключевой ставки в качестве основного сценария, передает ТАСС.

По ее словам, регулятор обсудит снижение ставки на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится 24 апреля.

Она отметила, что ЦБ рассмотрит спектр различных экономических сценариев и оценит, какое имеется пространство для смягчения денежно-кредитной политики.

Повышение ключевой ставки, как прогнозирует Набиуллина, является маловероятным.

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