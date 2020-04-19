Волшебные слова, обезоруживающие каждый знак Зодиака

Правильные слова проникают в самое сердце…

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 3 мин. Просмотров 1

Правильные слова проникают в самое сердце…

Овен

«Удивительно! Мне еще ни разу в жизни не приходилось видеть, чтобы кому-нибудь удавалось сделать нечто похожее!»

Буквально источающий энергию и идеи Овен быстро становится лидером в любой компании. Он родился для того, чтобы быть первопроходцем везде и во всем. Поэтому просто дайте ему понять, что он единственный и неповторимый.

Телец

«Как же это прекрасно и чувственно!»

Телец является прирожденными ценителем красоты, которая рождает в нем необыкновенные переживания. Если он пожелает рассказать вам о своих наблюдениях, постарайтесь отреагировать на это правильно.

Близнецы

«А чем ты займешься в следующий раз?»

Больше всего Близнецов вдохновляют новые проекты и идеи. Творчество – это их вечный двигатель. Поэтому вдохновляйте его захотеть сделать что-то необыкновенное.

Рак

«Оставайся вечером дома, а я приготовлю твое любимое блюдо».

Рак сам является отличным поваром, но не меньшее удовольствие он получает, когда кто-то заботится и о нем. Поэтому, чем большей заботой вы его окружите, тем больше внимания он вам подарит в ответ.

Лев

«Я не перестаю тобой восхищаться!»

Успех и внимание – это те вещи, без которых Лев просто начинает чахнуть. И до тех пор, пока вы будете искренне восторгаться им, он вас будет, как говориться, носить на руках.

Дева

«Мне недостает терпения. Я прошу, помоги мне!»

Дева – это воплощение спокойствия, она с удовольствием разбирает по деталям каждую ситуацию. Не существует такой проблемы, которую она не смогла бы решить. Если вы хотите сделать Деве приятное, просто попросите ее о помощи.

Весы

«Хочу знать, что ты думаешь по этому поводу».

Весы – это самый лучший партнер на свете. Только позвольте ему стать частью какого-то большого дела, и его глаза тут же загорятся.

Скорпион

«Я могу поделиться этим только с тобой».

Скорпион любит, когда по отношению к нему демонстрируют честное, уважительное отношение. Расскажите ему какую-нибудь тайну, и вы сразу же завоюете его сердце.

Стрелец

«Было бы здорово прямо сейчас собраться и съездить куда-нибудь».

Даже если поездка не входит в ваши планы, такое предложение согреет сердце Стрельца. Он обожает приключения, поэтому эта идея побудит его посмотреть на вас новыми глазами.

Козерог

«Никто не в состоянии так работать, как это делаешь ты!»

Козерог одновременно является человеком честолюбивым, терпеливым и ответственным. Польстив немного Козерогу, вы вдохновите его продолжать выполнять ту сложную работу, которая приближает его к счастью.

Водолей

«Будет лучше, если мы сделаем все иначе, так, как считаешь ты».

Независимый Водолей всегда находится в поиске повода выделиться из толпы. Согласитесь с тем, что еще никому до него не удавалось это сделать, и вы навсегда завоюете его сердце.

Рыбы

«Рядом с тобой я чувствую себя намного лучше!»

Рыбы лучше всех умеют чувствовать и переживать чужую боль. Позвольте им почувствовать с вами эмоциональную связь настолько глубоко, насколько это вообще возможно. И тогда Рыбы ради вас свернут горы.

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