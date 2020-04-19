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Joshua Roberts/Reuterss

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/449/12548449/RTS173UK-pic905-895x505-2683.jpg" alt="Американские долговые обязательства вырастут из-за пандемии коронавируса" /></p> <p>

Госдолг и долги корпораций США достигнут рекордных объемов к концу 2020 года из-за пандемии коронавируса, считает газета The Washington Post.

Авторы заметки сравнивают ситуацию с временами Великой депрессии 1920-х годов. Дефицит бюджета Соединенных Штатов из-за введенных мер для поддержки экономики может вырасти почти до $4 трлн.

«Гигантские корпорации, такие как ExxonMobil и Walgreens, которые в течение последнего десятилетия накапливали долги, теперь также исчерпывают свои кредитные линии», — пишет WP.

Ранее Международный валютный фонд спрогнозировал падение ВВП США к концу года на 5,9%.

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