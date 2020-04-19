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Александр Кряжев/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/303/12988303/RIAN_6171099.HR-pic905-895x505-16239.jpg" alt="Российские предприятия опережают план по производству масок" /></p> <p>

Российские предприятия опережают план Министерства промышленности и торговли по производству медицинских масок на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявил глава министерства Денис Мантуров. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время в России производится 8 млн масок в сутки, отметил Мантуров.

По последним данным, в России выявлено 32 008 случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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