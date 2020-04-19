Короткие поздравления с Пасхой Христовой в прозе, красивые, оригинальные

Пасха – православный праздник, не имеющий равных. Спаситель, воскресение которого радостно и светло отмечают в этот день, занимает несравнимое место среди почитаемых святых. Символизируя спасение Христом всего рода человеческого от власти дьявола, Пасха является кульминацией богослужебного года. Готовясь к нему, православные очищают душу и тело. Большое значение имеет Великий, длительностью семь недель пост, каждый этап которого строго расписан и имеет определенное значение.

История праздника Пасхи

Прообразом Пасхи христианской стала ветхозаветная Пасха, которая отмечалась в память исхода еврейского народа из 400-летнего египетского рабства. Песах (еврейская Пасха) – на иврите «пасах» (дословно «миновал», «прошел мимо») – символ того, что Ангел смерти миновал еврейские дома, уничтожая первенцев Египта.

Стоит отметить, что обычай празднования Пасхи появился еще до исхода и первоначально был связан со скотоводством, а позднее с земледелием.

В Новом завете название праздника приобрело новое толкование – освобождение от рабства греха посредством смерти и воскресения Иисуса.

По преданию, после того, как Иисус Христос умер, его тело перенесли в пещеру и завалили вход огромным камнем. Через день туда пришли женщины, чтобы возлить на его тело миро, но увидели, что пещера пуста. На земле лежала только пелена, в которую было завернуто тело Христа. Ангел, который явился в пещере, сказал, что Христос воскрес из мертвых.

Поздравление с Пасхой в прозе красивые

Великая Пасха — праздник всех православных. В столь праздничный день хочется пожелать добра здоровья, мира, процветания всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется уютом, теплом, счастьем, благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу, любовь и верность. С Праздником Светлой Пасхи!

Дорогой сыночек, Христос воскрес! Сегодня самый светлый православный праздник, день, когда наш спаситель и благодетель Иисус Христос воскрес! Прекрасны обычаи этого праздника, и прекрасен завет этого дня. Я хочу пожелать тебе огромного счастья, удачи во всех благих начинаниях и душевной гармонии. С праздником!

Здравствуй Светлое Воскресенье Христово — самый главный христианский праздник. Пусть пасхальные яйца на вашем столе станут символом счастья и доброты, а пасхальный кулич из печи — символом достатка и благополучия! Мира, вам, душевного тепла и процветания. Христос Воскрес!

Пусть этот святой день станет для тебя началом новой жизни, в которой Боженька никогда не откажет тебе в помощи и благодати. Будь всегда здорова, молода и счастлива. С Великой Пасхой!

Искренне поздравляю вас с Великим Православным праздником – Господней Пасхой. Пусть добродетель, помощь ближнему и любовь с каждым годом приближает вас к Отцу небесному, ведь Бог – есть свет и нет в Нём никакой тьмы. Желаю вам долгой жизни, наполненной светом и непоколебимой верой. Христос Воскресе!

Пасхальные традиции



Православные верующие особое внимание уделяют убранству пасхального стола и уборке своего жилища. Священнослужители советуют лучше всего уборку своего жилища перед Пасхой начинать в первую половину Страстной седмицы. К Великому Четвергу желательно все сделать.

В день перед Светлым Воскресением надо собрать пасхальную корзину и готовиться к службе. Одна из самых популярных традиций подготовки к Светлому Празднику – это соблюдение правил Чистого четверга. В этот день Вербной недели, предшествующей Пасхальному воскресенью, принято делать уборку в доме – мыть окна и полы, пребывать в чистоте самим и, конечно же, красить яйца, печь куличи и делать удивительное пасхальное блюдо, которое так и называется – пасха. Издавна существует отличный рецепт заварной пасхи. Называется он «Пасха царская».

Для ее приготовления понадобится один килограмм творога, 5 яиц, пачка сливочного масла, по 1 стакану сметаны и сахара, ¼ стакана толченого сладкого миндаля, ванилин по вкусу. Творог нужно протереть через дуршлаг или измельчить блендером, смешать с маслом, сырыми яйцами и сметаной. Массу хорошо перемешать и поставить на слабый огонь. Мешать надо не переставая до тех пор, пока масса не дойдет до кипения.

После чего пасху нужно остудить, можно поставить кастрюлю на лед или в холодную воду, не переставая непрерывно мешать. Когда остынет, добавить сахар, ванилин и миндаль. Еще раз тщательно перемешать, положить в форму и поставить под пресс. Царская пасха готова. «Христос Воскресе!» и «Воистину Воскресе!» — скажем мы друг другу 8 апреля.

Поздравления с Пасхой в прозе

Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот день воскресный хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом — любимые и веселые родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаю, чтоб все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье. В светлый и добрый праздник Пасхи от всей души хочу пожелать, чтобы в семье все были здоровы, чтобы рядом всегда были верные и добрые друзья, чтобы в делах ждал успех и удача, чтобы жизнь полна была счастья, надежды, любви и благодати. Поздравляем Вас со Светлой Пасхой! Желаем мира, добра, любви, душевного спокойствия и благополучия! Пусть ваш очаг всегда греет любовь, близкие будут рядом, все ожидания непременно оправдаются, а заветные мечты и желания обязательно сбудутся! Христос Воскресе! Так пусть же возрадуется твоё сердце в день Великой Пасхи! Пусть вера, надежда и благодать, подаренные Господом в этот день, станут надёжным фундаментом долгой, счастливой и радостной жизни! Добра и счастья тебе и твоим близким!

На Пасху пусть в твоей душе зацветут цветочки счастья, благодарности, веры и доброты. Христос же не зря отдал жизнь, чтобы все мы жили в гармонии друг с другом. Вкусного куличика тебе и богатого пасхального застолья! Христос воскрес!

В праздник Пасхи мы отмечаем торжество жизни над смертью, победу добра над злом. Желаю, чтобы светлая твоя сторона одержала верх над темной. Пусть обиды, злость и уныние растают в пламени благодатного огня, а вера, терпение и мудрость озарят светом!

Христос воскрес! С праздником великой Пасхи! И пускай же чудесное воскресение действительно придет в нашу, порой удивительную, порой обыденную жизнь, возрождая душу и окрыляя ее невероятным, вдохновляющим счастьем!

Христос Воскрес, дорогие друзья! Желаем, чтобы ваша вера была глубокой, надежда никогда не была сломлена, а любовь расцветала в ваших сердцах с новой силой! Пусть господь Бог хранит вашу семью от огорчений и невзгод! Крепчайшего вам здоровья, семейного благополучия и духовного процветания! Безоблачного неба вам над головой и благоприятных перемен! С Пасхой!

Встречаем великий православный праздник – Пасху! Желаем вам светлых мыслей, великодушия, искренности, взаимопонимания, благих вестей и ярких событий в жизни! Творите добро, берегите душевную красоту и цените каждый прожитый вами день! Пусть Божья милость наполняет вашу душу! Пасхальный перезвон пускай развеет ваши тревоги по ветру! Христос Воскрес!

Светлый праздник, наступивший сегодня, неизменно заставляет радостно биться сердца и зажигает ясные улыбки. Желаю, чтобы всегда царило благоденствие в вашем замечательном мирном доме. Дети пусть будут милы, послушны и талантливы, а здоровье ваше лишь крепчает. Пусть атмосфера в сплоченной вашей семье остается столь же прекрасной! С праздником Пасхи!

Приятный аромат куличей разлился в пасхальном воздухе, отовсюду веет добротой и милосердием, люди радуются воскресению Иисуса Христа и просто вновь наступившему весеннему деньку… Пусть вас всегда не покидают подобные светлые ощущения и любовь будет верным спутником на выбранной жизненной дороге!