Смс поздравления с пасхой христовой, как порадовать близких

Пасха Христова считается одним из самых значимых праздников для большинства отечественных христиан, поскольку всегда предзнаменует начало весны и новой жизни. В этот день верующие от всей души поздравляют друг друга и желают наилучшего. Смс – сообщения являются наиболее удобной и приятной формой выражения собственной мысли.

Лучшие короткие смс поздравления с Пасхой в прозе помогут вам красиво поздравить с Пасхой родных и близких, которые не могут разделить радость празднования с вами. Поздравление со светлой Пасхой Христовой — один из кирпичиков к прочным отношениям со своей семьей. К сожалению, иногда бывает так, что многие дорогие сердцу люди живут очень далеко, что делает невозможным красиво поздравить с Пасхой лично. Но не стоит расстраиваться, наши короткие смс поздравления с Пасхой в стихах принесут хорошее настроение для всех в этот праздничный день.

Праздник светлой Пасхи Христовой в 2020 году православный народ отмечает 19 апреля — и это лучшее время для того, чтобы красиво поздравить с Пасхой с помощью смс в стихах своих родных и близких. Все христиане ждут этот большой и светлый праздник Пасхи Христовой, чтоб собраться за большим праздничным пасхальным столом всей семьей. Далее публикуем Топ-50 лучших смс-поздравлений с Пасхой. Выбирайте себе лучшие на заметку.

В светлый праздник Пасхи скажите своим близким «Христос Воскрес!» и пожелайте им вкусного кулича посредством красивого смс поздравления с Пасхой — Христовым воскресеньем. Помните, что для этого праздника важно не только покрасить яйца, украсить дом, приготовить кулич, но и уделить время своему духовному развитию. А также не забыть поздравить с Пасхой в стихах и прозе близких и родных. Если вдруг вы не сможете найти нужное смс поздравление с светлой Пасхой в этой статье, предлагаем вам ознакомиться с другими красивыми поздравлениями с Пасхой, которые ранее подготовила редакция журнала «ПРОНЕДРА», а также узнайте о традициях и что можно делать на Пасху.

❂❂❂

Пусть удача идет впереди,

Дарит мир только яркие краски,

Пусть ничто не стоит на пути

В светлый праздник божественной Пасхи!

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Скатерть белая, свеча, аромат от кулича.

Льется в рюмочке кагор — пить немного — уговор!

Разноцветие яиц и улыбки светлых лиц.

С праздником! Христос воскрес! Доброты! Любви! Чудес!

❂❂❂

Как на Пасху, как на Пасху

Яйца все вогнали в краску.

Кончен пост, прибавим в весе.

Добрый день! Христос Воскресе!

❂❂❂

С Пасхой я Вас поздравляю,

Счастья, радости желаю!

Чтобы было веселей

Ешьте яйца, кто быстрей!

Природа нежным трепетом полна,

Мерцают звезды в глубине небес.

Царит над грешным миром тишина.

Христос воскрес! Воистину воскрес!

❂❂❂

Смерти тьма растаяла над миром.

Вечной жизни озарил все свет!

Ангелы поют над всей землею:

Мрак теперь не властен, смерти нет!

Христос Воскрес!

❂❂❂

В день Пасхи пожелать хочу здоровья,

Пусть благодать к нам спустится с небес!

Любви, надежды, веры и удачи,

Дай бог всем счастья и «Христос воскрес!»

❂❂❂

В чудесный праздник — Христово Воскресение

Я от души поздравить вас хочу,

Пусть будет праздник полон впечатлений,

Пусть он сближает всю вашу семью!

Желаю счастья, радости, удачи,

Чтобы достаток в доме был у вас,

Весь мир ликует, праздника нет краше,

Христос воскрес — мы скажем все сейчас!

❂❂❂

Ликует вся земля благословенно,

И радость бьет ключом с самих небес.

Церковный хор поет проникновенно:

Христос Воскрес! Воистину воскрес!

В день Воскресения и солнце ярче светит,

Царит в сердцах и душах лишь покой.

Пусть вас, и нас, и всех людей планеты

Господь одарит радостью святой.

❂❂❂

Христос Воскрес! С душой, сердечно

Я поздравляю в этот светлый час тебя.

Пусть будет мир твой безупречным,

Пусть будет ласковой судьба.

Пусть укрепляет Бог своею силой

И крепче камня вера будет пусть.

Пусть будет всё светло и мило

И близко даже не подходит грусть.

❂❂❂

С Пасхой я вас поздравляю,

Вкусных нынче куличей,

Расписных яиц красивых,

На весь год — счастливых дней.

Пусть Господь оберегает

От печалей, боли, зла.

Я желаю, чтобы вера

Силы двигаться дала.

❂❂❂

Пусть удача идет впереди,

Дарит мир только яркие краски,

Пусть ничто не стоит на пути

В светлый праздник божественной Пасхи!

❂❂❂

Скатерть белая, свеча, аромат от кулича.

Льется в рюмочке кагор — пить немного — уговор!

Разноцветие яиц и улыбки светлых лиц.

С праздником! Христос воскрес! Доброты! Любви! Чудес!

❂❂❂

Как на Пасху, как на Пасху

Яйца все вогнали в краску.

Кончен пост, прибавим в весе.

Добрый день! Христос Воскресе!

❂❂❂

С Пасхой я Вас поздравляю,

Счастья, радости желаю!

Чтобы было веселей

Ешьте яйца, кто быстрей!

Природа нежным трепетом полна,

Мерцают звезды в глубине небес.

Царит над грешным миром тишина.

Христос воскрес! Воистину воскрес!

❂❂❂

Смерти тьма растаяла над миром.

Вечной жизни озарил все свет!

Ангелы поют над всей землею:

Мрак теперь не властен, смерти нет!

Христос Воскрес!

❂❂❂

Поздравляю! Христос Воскрес!

Добра желаю, больших чудес,

Чтоб с Богом в сердце светлей жилось.

Он снова с нами — воскрес Христос!

❂❂❂

Святое Воскресение пришло!

Как на душе спокойно и светло!

Пусть будет жизнь на радости щедра!

Полна тепла, надежды и добра!

❂❂❂

Все православные ликуют,

Взывают к свету и добру!

Я с Воскресением Божьим поздравляю

И в гости с нетерпеньем жду!

❂❂❂

Пусть день святого Воскресения

Благие вести принесет!

Очистит душу и теплом согреет,

От всех ненастий мир спасет!

❂❂❂

Пусть сегодня светит солнце,

Иисус Христос воскрес!

С Ним — счастливейшее детство,

С Ним — прекрасное наследство,

Жизнь с Иисусом — это средство

К достижению небес!

❂❂❂

Пасха наступила,

Радость охватила:

Иисус любимый,

Отстрадав, воскрес.

Поздравляю с лаской

С богоданной Пасхой —

Праздником прекрасным,

Чудом из Чудес.

Поздравление с Пасхой, видео