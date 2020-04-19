Смс поздравления с пасхой христовой, как порадовать близких

Пасха Христова считается одним из самых значимых праздников для большинства отечественных христиан, поскольку всегда предзнаменует начало весны и новой жизни. В этот день верующие от всей души поздравляют друг друга и желают наилучшего. Смс – сообщения являются наиболее удобной и приятной формой выражения собственной мысли.
Лучшие короткие смс поздравления с Пасхой в прозе помогут вам красиво поздравить с Пасхой родных и близких, которые не могут разделить радость празднования с вами. Поздравление со светлой Пасхой Христовой — один из кирпичиков к прочным отношениям со своей семьей. К сожалению, иногда бывает так, что многие дорогие сердцу люди живут очень далеко, что делает невозможным красиво поздравить с Пасхой лично. Но не стоит расстраиваться, наши короткие смс поздравления с Пасхой в стихах принесут хорошее настроение для всех в этот праздничный день.
Праздник светлой Пасхи Христовой в 2020 году православный народ отмечает 19 апреля — и это лучшее время для того, чтобы красиво поздравить с Пасхой с помощью смс в стихах своих родных и близких. Все христиане ждут этот большой и светлый праздник Пасхи Христовой, чтоб собраться за большим праздничным пасхальным столом всей семьей. Далее публикуем Топ-50 лучших смс-поздравлений с Пасхой. Выбирайте себе лучшие на заметку.
В светлый праздник Пасхи скажите своим близким «Христос Воскрес!» и пожелайте им вкусного кулича посредством красивого смс поздравления с Пасхой — Христовым воскресеньем. Помните, что для этого праздника важно не только покрасить яйца, украсить дом, приготовить кулич, но и уделить время своему духовному развитию. А также не забыть поздравить с Пасхой в стихах и прозе близких и родных. Если вдруг вы не сможете найти нужное смс поздравление с светлой Пасхой в этой статье, предлагаем вам ознакомиться с другими красивыми поздравлениями с Пасхой, которые ранее подготовила редакция журнала «ПРОНЕДРА», а также узнайте о традициях и что можно делать на Пасху.
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Пусть удача идет впереди,
Дарит мир только яркие краски,
Пусть ничто не стоит на пути
В светлый праздник божественной Пасхи!
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Скатерть белая, свеча, аромат от кулича.
Льется в рюмочке кагор — пить немного — уговор!
Разноцветие яиц и улыбки светлых лиц.
С праздником! Христос воскрес! Доброты! Любви! Чудес!
❂❂❂
Как на Пасху, как на Пасху
Яйца все вогнали в краску.
Кончен пост, прибавим в весе.
Добрый день! Христос Воскресе!
❂❂❂
С Пасхой я Вас поздравляю,
Счастья, радости желаю!
Чтобы было веселей
Ешьте яйца, кто быстрей!
Природа нежным трепетом полна,
Мерцают звезды в глубине небес.
Царит над грешным миром тишина.
Христос воскрес! Воистину воскрес!
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Смерти тьма растаяла над миром.
Вечной жизни озарил все свет!
Ангелы поют над всей землею:
Мрак теперь не властен, смерти нет!
Христос Воскрес!
❂❂❂
В день Пасхи пожелать хочу здоровья,
Пусть благодать к нам спустится с небес!
Любви, надежды, веры и удачи,
Дай бог всем счастья и «Христос воскрес!»
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В чудесный праздник — Христово Воскресение
Я от души поздравить вас хочу,
Пусть будет праздник полон впечатлений,
Пусть он сближает всю вашу семью!
Желаю счастья, радости, удачи,
Чтобы достаток в доме был у вас,
Весь мир ликует, праздника нет краше,
Христос воскрес — мы скажем все сейчас!
❂❂❂
Ликует вся земля благословенно,
И радость бьет ключом с самих небес.
Церковный хор поет проникновенно:
Христос Воскрес! Воистину воскрес!
В день Воскресения и солнце ярче светит,
Царит в сердцах и душах лишь покой.
Пусть вас, и нас, и всех людей планеты
Господь одарит радостью святой.
❂❂❂
Христос Воскрес! С душой, сердечно
Я поздравляю в этот светлый час тебя.
Пусть будет мир твой безупречным,
Пусть будет ласковой судьба.
Пусть укрепляет Бог своею силой
И крепче камня вера будет пусть.
Пусть будет всё светло и мило
И близко даже не подходит грусть.
❂❂❂
С Пасхой я вас поздравляю,
Вкусных нынче куличей,
Расписных яиц красивых,
На весь год — счастливых дней.
Пусть Господь оберегает
От печалей, боли, зла.
Я желаю, чтобы вера
Силы двигаться дала.
❂❂❂
Пусть удача идет впереди,
Дарит мир только яркие краски,
Пусть ничто не стоит на пути
В светлый праздник божественной Пасхи!
❂❂❂
Скатерть белая, свеча, аромат от кулича.
Льется в рюмочке кагор — пить немного — уговор!
Разноцветие яиц и улыбки светлых лиц.
С праздником! Христос воскрес! Доброты! Любви! Чудес!
❂❂❂
Как на Пасху, как на Пасху
Яйца все вогнали в краску.
Кончен пост, прибавим в весе.
Добрый день! Христос Воскресе!
❂❂❂
С Пасхой я Вас поздравляю,
Счастья, радости желаю!
Чтобы было веселей
Ешьте яйца, кто быстрей!
Природа нежным трепетом полна,
Мерцают звезды в глубине небес.
Царит над грешным миром тишина.
Христос воскрес! Воистину воскрес!
❂❂❂
Смерти тьма растаяла над миром.
Вечной жизни озарил все свет!
Ангелы поют над всей землею:
Мрак теперь не властен, смерти нет!
Христос Воскрес!
❂❂❂
Поздравляю! Христос Воскрес!
Добра желаю, больших чудес,
Чтоб с Богом в сердце светлей жилось.
Он снова с нами — воскрес Христос!
❂❂❂
Святое Воскресение пришло!
Как на душе спокойно и светло!
Пусть будет жизнь на радости щедра!
Полна тепла, надежды и добра!
❂❂❂
Все православные ликуют,
Взывают к свету и добру!
Я с Воскресением Божьим поздравляю
И в гости с нетерпеньем жду!
❂❂❂
Пусть день святого Воскресения
Благие вести принесет!
Очистит душу и теплом согреет,
От всех ненастий мир спасет!
❂❂❂
Пусть сегодня светит солнце,
Иисус Христос воскрес!
С Ним — счастливейшее детство,
С Ним — прекрасное наследство,
Жизнь с Иисусом — это средство
К достижению небес!
❂❂❂
Пасха наступила,
Радость охватила:
Иисус любимый,
Отстрадав, воскрес.
Поздравляю с лаской
С богоданной Пасхой —
Праздником прекрасным,
Чудом из Чудес.