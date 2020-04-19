Поздравления с Пасхой Христовой, скачать картинки и видео

Еще немного и во все православные дома придет долгожданная Пасха Христова. Уже сейчас, в Великую Субботу, все начинают не только готовить свой дом к празднику, но и занимаются поиском красивых открыток и стихов. Ведь поздравит своего близкого человека всегда хочется красиво и оригинально.
Весна приносит с собой не только солнечное тепло и свежесть зелени, но и череду чудесных праздников. Так, 19 апреля 2020 года православные всего мира отметят светлую Пасху Христову, самое важное и долгожданное церковное торжество. В переводе с греческого, слово Пасха означает «избавление» или «прохождение мимо», а в христианстве понятие трактуется как переход от смерти к жизни, от земного к небесному. Возвращаясь со Всенощной, верующие поздравляют друг друга словами «Христос Воскрес», слыша в ответ такое же радостное «Воистину Воскрес». Дома семья в полном составе усаживается за празднично накрытым столом, чтобы приступить к разговлению – в первую очередь нужно вкусить свяченый кулич и яйцо. Празднование Пасхи начинается со Светлого Христова Воскресенья и продолжается сорок дней, в течение которых принято принимать у себя родственников и самим ходить в гости.
Красивая видео открытка поможет вам поздравить с Пасхой всех тех, кто вам дорог
Красивая видео открытка с поздравлением поможет вам поздравить с Пасхой даже тех людей, которые ныне находятся далеко от вас. Всемирная паутина и ваше стремление помогут вам в этом. Ну, а наша статья поможет вам найти самое красивое видео поздравление.
Светлый и теплый праздник Пасхи стоит на пороге верующих верян
Завтра, в воскресенье, 8 апреля, православный мир отпразднует поистине великий день – Светлое Христово Воскресенье. Каждый верянин в этот день посетит не только церковь, но и поздравит всех своих знакомых с этим важным днем.
***
Со Светлой Пасхой поздравляю,
Благополучия желаю.
Пусть на душе будет тепло,
А в доме — счастье и добро.
Желаю процветания, мира,
Беда чтоб мимо проходила.
И были рядом чтоб всегда
Родные, близкие, друзья.
***
Пусть светлая Пасха
Приносит в ваш дом
Любовь и надежду,
Согласье во всём.
Пусть вера укроет
От бед и невзгод,
Пусть вечная радость
В семью к вам придет.
Пусть в жизни у вас
Будет больше чудес.
Счастливыми будьте.
Христос наш Воскрес!
***
Христос воскрес! Со светлой Пасхой!
Пусть в доме будет доброта.
Пусть не встречаются ненастья,
Любовь в сердцах живет всегда.
Пусть солнце греет, обнимает,
Теплом и светом наполняет.
Пусть Бог хранит от бед всегда,
Пусть не приходит к вам беда.
***
С Пасхой Светлой поздравляю!
И от сердца пожелаю
Жизни доброй, человечной,
Дружбы крепкой и сердечной,
Хлеба божьего кусок,
Ключевой воды глоток,
Дел по совести и чести,
Счастья в дом! Христос воскресе!
***
Светлая, чистая пасха пришла,
Весну, обновление с собой принесла.
Желаю, сегодня я вам от души,
Здоровья большого, счастья, любви.
Веры, терпения, в сердцах теплоты,
Чтобы сбывались у вас все мечты.
***
Пасха пусть приносит в дом
Счастье, мир, добро.
Пусть уютно будет в нём,
Радостно, тепло.
Освещает пусть вас всех
Божий свет с небес.
Да прибудет к вам успех,
Ведь Христос Воскрес!