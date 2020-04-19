Поздравления с Пасхой Христовой, скачать картинки и видео

Еще немного и во все православные дома придет долгожданная Пасха Христова. Уже сейчас, в Великую Субботу, все начинают не только готовить свой дом к празднику, но и занимаются поиском красивых открыток и стихов. Ведь поздравит своего близкого человека всегда хочется красиво и оригинально.

Весна приносит с собой не только солнечное тепло и свежесть зелени, но и череду чудесных праздников. Так, 19 апреля 2020 года православные всего мира отметят светлую Пасху Христову, самое важное и долгожданное церковное торжество. В переводе с греческого, слово Пасха означает «избавление» или «прохождение мимо», а в христианстве понятие трактуется как переход от смерти к жизни, от земного к небесному. Возвращаясь со Всенощной, верующие поздравляют друг друга словами «Христос Воскрес», слыша в ответ такое же радостное «Воистину Воскрес». Дома семья в полном составе усаживается за празднично накрытым столом, чтобы приступить к разговлению – в первую очередь нужно вкусить свяченый кулич и яйцо. Празднование Пасхи начинается со Светлого Христова Воскресенья и продолжается сорок дней, в течение которых принято принимать у себя родственников и самим ходить в гости.

Красивая видео открытка поможет вам поздравить с Пасхой всех тех, кто вам дорог

Красивая видео открытка с поздравлением поможет вам поздравить с Пасхой даже тех людей, которые ныне находятся далеко от вас. Всемирная паутина и ваше стремление помогут вам в этом. Ну, а наша статья поможет вам найти самое красивое видео поздравление.

Светлый и теплый праздник Пасхи стоит на пороге верующих верян

Завтра, в воскресенье, 8 апреля, православный мир отпразднует поистине великий день – Светлое Христово Воскресенье. Каждый верянин в этот день посетит не только церковь, но и поздравит всех своих знакомых с этим важным днем.

***

Со Светлой Пасхой поздравляю,

Благополучия желаю.

Пусть на душе будет тепло,

А в доме — счастье и добро.

Желаю процветания, мира,

Беда чтоб мимо проходила.

И были рядом чтоб всегда

Родные, близкие, друзья.

***

Пусть светлая Пасха

Приносит в ваш дом

Любовь и надежду,

Согласье во всём.

Пусть вера укроет

От бед и невзгод,

Пусть вечная радость

В семью к вам придет.

Пусть в жизни у вас

Будет больше чудес.

Счастливыми будьте.

Христос наш Воскрес!

***

Христос воскрес! Со светлой Пасхой!

Пусть в доме будет доброта.

Пусть не встречаются ненастья,

Любовь в сердцах живет всегда.

Пусть солнце греет, обнимает,

Теплом и светом наполняет.

Пусть Бог хранит от бед всегда,

Пусть не приходит к вам беда.

***

С Пасхой Светлой поздравляю!

И от сердца пожелаю

Жизни доброй, человечной,

Дружбы крепкой и сердечной,

Хлеба божьего кусок,

Ключевой воды глоток,

Дел по совести и чести,

Счастья в дом! Христос воскресе!

***

Светлая, чистая пасха пришла,

Весну, обновление с собой принесла.

Желаю, сегодня я вам от души,

Здоровья большого, счастья, любви.

Веры, терпения, в сердцах теплоты,

Чтобы сбывались у вас все мечты.

***

Пасха пусть приносит в дом

Счастье, мир, добро.

Пусть уютно будет в нём,

Радостно, тепло.

Освещает пусть вас всех

Божий свет с небес.

Да прибудет к вам успех,

Ведь Христос Воскрес!