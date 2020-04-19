В Республике Алтай двоих приезжих строителей нашли коронавирус

Оперативный штаб по Республике Алтай сообщил о двух новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. Зараженными оказались двое рабочих, которые приехали из Томской области на стройку турбазы. Еще до того, как пришли результаты их анализов, они уехали домой.

Коронавирус обнаружен при проведении профилактического обследования на строящейся турбазе «Ыдып» в Турочакском районе. Всего было обследовано 66 рабочих, из них у двух жителей Томской области выявлена инфекция, у остальных строителей результат отрицательный.

18 апреля, еще до того, как стали известны результаты, в связи с окончанием срока вахты они покинули территорию Республики Алтай на автотранспорте и направились по месту жительства. Информация передана в Управление Роспотребнадзора по Томской области. Выявленные также извещены о результатах исследований, приняты меры для создания условий их изоляции. Заболевание проходит у них бессимптомно.

Все контактные лица находятся на карантине. Проводятся все необходимые дезинфекционные мероприятия. «Просим жителей не паниковать, сохранять бдительность и строго соблюдать режим самоизоляции», — указали в оперштабе.

Напомним, 16 апреля поздно вечером стало известно, что в Республике Алтай выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил официальный Telegram-канал оперштаба по региону. Как сказано в источнике, коронавирус обнаружили в Онгудайском районе у местной жительницы, к которой ранее приезжали родственники из Барнаула. Позже диагноз подтвердили у мужа первой пациентки. Оба доставлены в специализированный инфекционный бокс Центра по профилактике и борьбе со СПИД. Их состояние – удовлетворительное. У проживающих с ними дочери и двоих внуков тест отрицательный. Они помещены под карантин.