Парламент Турции принял законопроект о наказании за насилие в отношении медработников

Согласно закону, степень тяжести наказания за насилие, угрозы или оскорбления в отношении медработников увеличена на 50%. Также по новому закону суды не смогут откладывать оглашение приговоров по этим преступлениям, пишет Duvar.

Издание отмечает, что в попытке оказать моральную поддержку медицинскому персоналу, министр здравоохранения Фахреттин Коджа на прошлой неделе призвал законодателей принять данный закон, заявив, что он ожидает, что каждый член парламента полностью поддержит законопроект.

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и её союзник Партия националистического движения (ПНД) 8 апреля подали в офис спикера парламента законопроект для борьбы с насилием в отношении медиков.

Предложение блока ПСР-ПНД было представлено спустя всего один день после того, как они отклонили призыв главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) начать обсуждение в парламенте по этому вопросу.

Напомним, что медицинские работники Турции уже давно просят правительство принять меры против моральных и физических посягательств, с которыми они часто сталкиваются на работе.

Ранее в октябре 2018 года правящая партия представила законопроект по решению этой проблемы в офис спикера парламента, но с тех пор он ожидал одобрения парламентской комиссии по здравоохранению. Как только на повестке страны появился вопрос, связанный с борьбой со вспышкой коронавируса, правительство приняло решение ускорить этот процесс.