19 апреля отмечается несколько церковных праздников

День назван по именам святых, принявших в 3 веке мученическую смерть за христианскую веру – мученика Иеремея, да Константинопольского архиепископа Евтихия.

В этот день по погоде гадали о том, каковы уродятся хлеба, и лучше всего были народные прогнозы, коли отсутствовал ветер, о чем говорили: «Ерема Пролетный ярится, ветром грозится — яровые сеять не годится, семян не соберешь», «Если Евтихий тихий — к урожаю ранних хлебов, а когда Ерема ветром бьет — колос собьет».

Ждали, что зацветут яблоньки — деревья, не только приносящие так любимые на Руси наливные плоды, но и символизирующие чистоту и очарование, красу девиц, что нашло отражение во множестве песен на свадьбах, где невесты сравниваются с яблоньками в сиянии белого цвета.

Яблоньке днем кланялись и подпирали ее ветви, дабы смогли они выдержать будущий богатый урожай яблок, и белили ствол дерева, чтобы не напали вредители. Если что осталось от запасов — то непременно подавали к столу и моченые яблочки.

Церковный календарь праздников на сегодня, 19 апреля 2020

По церковному календарю, 19 апреля поминают преподобную Платониду Сирскую, основательницу женского монастыря.

Платонида была диаконисой — позже удалившись в Низибийскую пустыню, основала там женскую обитель, устав которой отличался строгостью. Сестры в монастыре принимали пищу только один раз в день, а свободное от молитвы время проводили в монастырских трудах и послушаниях.

Все работы в обители прекращались по пятницам — в день воспоминания Крестных страданий Спасителя. Этот день монахини проводили с утра до вечера в храме, где между службами слушали чтение Священного Писания и его разъяснение.

Преподобная для всех сестер была живым примером строгой монашеской жизни, кротости и любви к ближним. Достигнув глубокой старости, преподобная Платонида мирно скончалась в 308-м.

19 апреля поминают равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского — борца за христианскую веру и просветителя славян.

Происходил будущий Святой из знатной и верующей семьи, жившей в греческом городе Солуни. Получив прекрасное образование, он принял постриг в одном из монастырей на горе Олимп, отказавшись от светской карьеры.

Мефодий, вместе со своим младшим братом – равноапостольным Кириллом, посвятили себя церковному служению.

Главное дело братьев началось в 862-м — по просьбе князя Ростислава император отправил Мефодия и Кирилла в Моравию для проповеди христианства на славянском языке. Братья, по Божью откровению, составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Библию и основные церковные книги. Богослужение они также вели на славянском языке.

После смерти Кирилла в 869-м Папа, по просьбе славянского князя Коцела, послал Мефодия в Паннонию, рукоположив его во архиепископа Моравии и Паннонии, где он продолжал вместе со своими учениками распространять Богослужение, письменность и книги на славянском языке.

Святитель в последние годы своей жизни с помощью двух учеников-священников на славянский язык перевел весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, а также святоотеческие книги (Патерик) и Номоканон (Правила святых отцов).

Святой Мефодий, предчувствуя приближение кончины, указал на одного из своих учеников — Горазда, как на достойного себе преемника. Святитель скончался в 885-м в возрасте около 60 лет – отпевали его на трех языках — славянском, латинском и греческом.