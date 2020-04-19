Армия Сирии атаковала штабы боевиков

Штабы боевиков в провинции Идлиб атаковала Сирийская Арабская армия (САА) пару дней назад. Правительственные силы атаковали ракетами штабы боевиков в деревнях Кансафра и Кафрувейд. Они находятся на юге провинции Идлиб.

Насколько успешным был обстрел и какой группировке принадлежали штабы, не сообщается.

Ранее бандформирование «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило о создании трех новых террористических отрядов в Идлибе. Боевиков подготовили к боевым действиям за две недели.

Сирия 19 апреля: обзор карты боевых действий

16 апреля неопознанные беспилотники на северо-западе Хамы нанесли удары по протурецким боевикам. В результате авианалета в городе Эль-Энкави уничтожены две автомашины, принадлежащие группировке «Джейш ан-Насир» и 1-й прибрежной дивизии в городе Эль-Энкави. Кроме того погибло трое и ранены 6 боевиков. Активисты оппозиции заявили, что удары проводились с применением управляемых боеприпасов.

Во второй раз за последние две недели в районе Камишли американская военная колонна была перехвачена бойцами ВС САР и жителями деревни Абу-Кусайба. Местные перегородили трассу, а затем к месту инцидента подтянулись сирийские военные. Американцы, чтобы не вступать в конфликт, были вынуждены повернуть обратно.

16 апреля в оккупированной протурецкими силами деревне Эль-Ахрас на севере Хасаки прогремел сильный взрыв.

«Сегодня утром в деревне Эль-Ахрас произошел взрыв бомбы в автомобиле. Целью стал гражданский дом, используемый наемниками турецкой администрации…», — рассказал репортер Сирийского арабского агентства новостей (SANA).

По данным агентства в результате взрыва погибли и получили ранения несколько протурецких боевиков.После взрыва протурецкие силы открыли огонь по близлежащим домам и арестовали несколько местных жителей, которые в настоящее время содержатся в городской школе.

На юге Хасаки «Сирийские демократические силы» (SDF) арестовали высокопоставленного командира «Исламского государств», ответственного за финансирование «спящих ячеек» ИГИЛ. Операция проводилась при поддержке вертолетов ВВС США.