Ситуация с коронавирусом в Украине на 19 апреля, сколько заболевших и умерших, карта распространения коронавируса по стране

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mavit
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Ситуация с коронавирусом в Украине на 19 апреля, сколько заболевших и умерших, карта распространения коронавируса по стране

В Украине уже 5106 случаев COVID-19. Эпицентром в стране сейчас является Буковина. Этот регион лидирует в антирейтинге по количеству больных COVID-19 в Украине. Там заболели уже 840 человек с таким диагнозом. Среди новых инфицированных есть 10 священников.

На 19 апреля в Украине официально известно о 5106 инфицированных новым типом коронавируса. Летальных исходов 133, смогли одолеть инфекцию — 275 пациентов. Минздрав так же сообщил о том, что 978 медиков заражены коронавирусом, из них 99 – за минувшие сутки. В ВСУ подтверждено 29 случаев COVID-19. Два человека погибли, один выздоровел.

Ситуация с коронавирусом в Украине на 19 апреля, сколько заболевших и умерших, карта распространения коронавируса по стране

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Карта распространения COVID-19 по стране на сейчас

За последние сутки в Киеве COVID-19 подтвердили еще у 65 человек, заболели: 24 женщины и 41 мужчина. Всего в украинской столице зафиксировано уже 770 случаев заражения  COVID-19.

Распространения коронавирусной инфекции в Украине:

  • Винницкая область – 319 случаев;
  • Волынская область – 134 случая;
  • Днепропетровская область – 104 случая;
  • Донецкая область – 14 случаев;
  • Житомирская область – 197 случаев;
  • Закарпатская область – 166 случаев;
  • Запорожская область – 127 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 462 случая;
  • Кировоградская область – 234 случая;
  • город Киев – 770 случаев;
  • Киевская область – 280 случаев;
  • Львовская область – 221 случай;
  • Луганская область – 9 случаев;
  • Николаевская область – 31 случай;
  • Одесская область – 106 случаев;
  • Полтавская область – 49 случаев;
  • Ровненская область – 283 случая;
  • Сумская область – 82 случая;
  • Тернопольская область – 366 случаев;
  • Харьковская область – 62 случая;
  • Херсонская область – 56 случаев;
  • Хмельницкая область – 41 случай;
  • Черновицкая область – 840 случаев;
  • Черкасская область – 141 случай;
  • Черниговская область – 12 случаев.

Коронавирусная инфекция в Украине, самое актуальное

Количество украинцев, умерших от коронавируса за рубежом, возросло до 7 человек. 17 апреля скончался еще один гражданин Украины, однако кто и в какой стране – пока неизвестно.

Ситуация с коронавирусом в Украине на 19 апреля, сколько заболевших и умерших, карта распространения коронавируса по стране

Самое важное на сейчас:

  • В Украине вспышку коронавируса заподозрили в Почаевской лавре. Кроме этого болезнь зафиксировали в Киевской духовной академии
  • Летальность от COVID-19 среди лиц в возрасте от 50 лет в Украине составляет 5,1%. Об этом сообщил Центр общественного здоровья на своей Facebook-странице.
  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица Украины на месяц обеспечена всем необходимым. Медицинская отрасль готова, а учреждения оснащены.
  • Авиакомпания МАУ 26 апреля совершит спецрейс для эвакуации украинцев по маршруту Майами – Киев. В стоимость билета включена оплата за двухнедельную обсервацию с питанием. При приобретении авиабилетов обязательным требованием является предоставление согласия на проведение обсервации при возвращении в Украину.
  •  У первого зампредседателя Ровенской облгосадминистрации Сергея Подолина подтвердился диагноз коронавируса. Уже проведено более 40 ПЦР-тестов людям, которые контактировали с Подолиным. Все показали отрицательный результат.
  • COVID-19 инфицированы 33 сотрудника «Укрзализныци». Один инфицированный находится в тяжелом состоянии. Пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, 270 работников находятся на обсервации.

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф