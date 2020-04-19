Ситуация с коронавирусом в Украине на 19 апреля, сколько заболевших и умерших, карта распространения коронавируса по стране

В Украине уже 5106 случаев COVID-19. Эпицентром в стране сейчас является Буковина. Этот регион лидирует в антирейтинге по количеству больных COVID-19 в Украине. Там заболели уже 840 человек с таким диагнозом. Среди новых инфицированных есть 10 священников.

На 19 апреля в Украине официально известно о 5106 инфицированных новым типом коронавируса. Летальных исходов 133, смогли одолеть инфекцию — 275 пациентов. Минздрав так же сообщил о том, что 978 медиков заражены коронавирусом, из них 99 – за минувшие сутки. В ВСУ подтверждено 29 случаев COVID-19. Два человека погибли, один выздоровел.

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Карта распространения COVID-19 по стране на сейчас

За последние сутки в Киеве COVID-19 подтвердили еще у 65 человек, заболели: 24 женщины и 41 мужчина. Всего в украинской столице зафиксировано уже 770 случаев заражения COVID-19.

Распространения коронавирусной инфекции в Украине:

Винницкая область – 319 случаев;

Волынская область – 134 случая;

Днепропетровская область – 104 случая;

Донецкая область – 14 случаев;

Житомирская область – 197 случаев;

Закарпатская область – 166 случаев;

Запорожская область – 127 случаев;

Ивано-Франковская область – 462 случая;

Кировоградская область – 234 случая;

город Киев – 770 случаев;

Киевская область – 280 случаев;

Львовская область – 221 случай;

Луганская область – 9 случаев;

Николаевская область – 31 случай;

Одесская область – 106 случаев;

Полтавская область – 49 случаев;

Ровненская область – 283 случая;

Сумская область – 82 случая;

Тернопольская область – 366 случаев;

Харьковская область – 62 случая;

Херсонская область – 56 случаев;

Хмельницкая область – 41 случай;

Черновицкая область – 840 случаев;

Черкасская область – 141 случай;

Черниговская область – 12 случаев.

Коронавирусная инфекция в Украине, самое актуальное

Количество украинцев, умерших от коронавируса за рубежом, возросло до 7 человек. 17 апреля скончался еще один гражданин Украины, однако кто и в какой стране – пока неизвестно.

Самое важное на сейчас:

В Украине вспышку коронавируса заподозрили в Почаевской лавре. Кроме этого болезнь зафиксировали в Киевской духовной академии .

Летальность от COVID-19 среди лиц в возрасте от 50 лет в Украине составляет 5,1%. Об этом сообщил Центр общественного здоровья на своей Facebook-странице.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица Украины на месяц обеспечена всем необходимым. Медицинская отрасль готова, а учреждения оснащены.

Авиакомпания МАУ 26 апреля совершит спецрейс для эвакуации украинцев по маршруту Майами – Киев. В стоимость билета включена оплата за двухнедельную обсервацию с питанием. При приобретении авиабилетов обязательным требованием является предоставление согласия на проведение обсервации при возвращении в Украину.

У первого зампредседателя Ровенской облгосадминистрации Сергея Подолина подтвердился диагноз коронавируса. Уже проведено более 40 ПЦР-тестов людям, которые контактировали с Подолиным. Все показали отрицательный результат.

COVID-19 инфицированы 33 сотрудника «Укрзализныци». Один инфицированный находится в тяжелом состоянии. Пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, 270 работников находятся на обсервации.

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф