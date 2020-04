Начался онлайн-концерт One World: Леди Гага, Элтон Джон, Билли Айлиш и другие всю ночь поют в поддержку медработников

В прямой трансляции начался благотворительный онлайн-концерт One World: Together At Home, который ВОЗ организовали вместе с фондом Global Citizen.

Певица Леди Гага стала куратором шоу, а приглашенными гостями онлайн концерта станут Элтон Джон, Билли Айлиш, Rolling Stones, Пол Маккартни, Стиви Уандер, Андреа Бочелли, Тейлор Свифт и другие.

Благотворительный онлайн фестиваль проводится в поддержку медицинских работников: врачей, медсестер и их семей по всему миру. По словам организаторов, фестиваль поможет объединить и вдохновить людей по всему миру на значимые действия для глобального ответа COVID-19.

Шоу, которое началось в 21:00 по московскому времени продлится всю ночь.