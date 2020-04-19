Коронавирус в Италии и Испании, новости на 19 апреля

Италия и Испания по-прежнему остаются эпицентрами пандемии коронавируса в Европе. Статистика по смертности и зараженности ежедневно растет.

Мировое сообщество никак не может справиться с пандемией. По данным информационного сайта Worldometers, который отслеживает ситуацию с распространением пандемии в мире, на 19 апреля число заразившихся во всем мире составляет 2 260 752 человек. Из них 154 712 скончались, а 578 781 — выздоровели.

Коронавирус в Италии на сейчас

В Италии на сегодняшний день заражено 172 434 граждан. От осложнений скончалось 22 745 пациентов, смогли одолеть вирус 42 727 человек.

По данным на ночь 19 апреля уровень смертности от коронавируса в Италии снова уменьшился. Как сообщили в Управлении гражданской защиты Италии, зафиксировано также уменьшение количества инфицированных в отделениях интенсивной терапии.

За прошлые сутки в стране было 482 летальных случая, это значительно меньше, чем предыдущим днем, когда жертв коронавируса было 575. Таким образом общее количество умерших в стране увеличилось до 23 227 человек. Также за сутки зафиксировано 3 491 новый случай инфицирования, почти столько же, как и днем ранее.

В данное время в Италии госпитализировано 25 007 зараженных, из которых 2 733 находятся в реанимации. Количество больных уменьшается уже несколько дней подряд.

Ситуация с коронавирусом в Испании, последние новости на 19 апреля

Количество умерших от коронавирусной инфекции в Испании увеличилось до 20 043 человек. За последние сутки COVID-19 убил 565 жителей страны. На сегодня, 19 апреля, в Испании заражено 190 839 человек.

За последние сутки подтвердились 3658 новых случаев заражения коронавирусом, что на полторы тысячи меньше, чем днем ранее. Общее количество инфицированных составляет 191 726 человек. По данным Министерства здравоохранения Испании, 74 662 больных коронавирусом выздоровели.

Вместе с тем, испанские власти искренне надеются на то, что после 26 апреля страна сможет начать возвращаться к «нормальной жизни». С начала недели возобновили работу предприятия, не относящиеся к критической инфраструктуре, в частности в сфере промышленности и строительства.

Мир ждет вакцину против COVID-19

Вакцина от коронавируса будет готова к массовому производству осенью. Ученые предупреждают, что сначала инъекций на всех не хватит, однако, они, по крайней мере, будут готовы к применению. Напомним, что в ВОЗ насчитали 70 потенциальных вакцин на этапе разработки. Еще три уже проходят испытания на людях.

Команда во главе с профессором вакцинологии Сарой Гилберт наняла 500 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Они будут принимать участие на ранних и среднесрочных этапах случайных контролируемых испытаний вакцины. После в группу включат также взрослых старшего возраста. В финальной стадии испытания будут принимать участие 5 тысяч человек. Гилберт говорит, что сроки очень сжатые и амбициозные, но вполне реальные.

«Мы будем надеяться получить хотя какое-то количество доз, готовых к применению уже в сентябре. Их не хватит на всех к тому времени. Но чем больше мы сможем изготовить, начиная с сегодня, тем больше доз у нас будет«, — сказала Гилберт.

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф