Как отмечать Пасху в 2020 году на карантине дома

Пасхальное воскресенье 2020 года полностью отличается от прошлых лет. Богослужения в церквях проходят без прихожан. Люди не могут пообедать с родственниками или встретиться с друзьями, поскольку чрезвычайная ситуация, вызванная Covid-19, требует от граждан оставаться дома. Тем не менее следует не терять радостный дух этого дня и поддерживать хорошее настроение.

Церковь на экранах

Христиане всего мира отмечают один из важнейших праздников — Светлый праздник Воскресения Христа. Но к сожалению, в этом году праздник очень необычный. И всё из-за эпидемии коронавируса. Верующие остаются дома и участвуют в богослужениях через телевидение, радио и интернет. Все церковные обряды транслируются в режиме онлайн.

Для многих это действительно трудное время вдали от родственников, бабушек и дедушек, а также друзей.

Как же праздновать Пасху 2020 во время карантина? Ничто не мешает вам накрыть традиционный пасхальный стол. Только надо заранее составить меню и купить продукты, так как большинство магазинов закрыты в праздничные дни. Если вы не можете выйти из дома, попросите помощи у соседей.

Частью пасхальной традиции является приготовление куличей и покраска яиц. Вы можете привлечь членов своей семьи и покрасить яйца вместе. Не забывайте молиться дома во время Страстной недели. А перед завтраком, обедом и ужином в Светлый праздник Пасхи не забудьте благословить еду.

Занятия дома на Пасху в период карантина

Креативно украсьте яйца

Просто возьмите стерилизованную иглу, проткните ею чистые сырые куриные яйца (чтобы не разбить их). Освободив их от желтков и белков (их можно оставить для обычного использования на кухне), подождите час, чтобы они высохли. Затем, вооружившись красками и темперой, приступайте к украшению.

Красить яйца можно и не избавляясь от их содержимого. Но перед эти их следует сварить вкрутую.

Пикник в саду или на балконе

Если праздничный день окажется солнечным, можно организовать перекус или просто пообедать на балконе. Это отличный способ провести несколько часов на свежем воздухе. Неважно, есть ли у вас сад или очень маленький балкон, главное, чтобы всё было красиво организовано и вы весело провели время.

«Охота» на пасхальное яйцо

Чтобы развлечь детей или повеселиться с семьей, вы можете организовать дома охоту за сокровищами, в данном случае за пасхальным яйцом. Просто хорошо спрячьте красивый приз, не оставляя следов. Веселье гарантировано!

Напомним, что в православной церкви Пасху также называют Воскресением Христовым, Воскресением Господним, а также Пасхой Христовой. Пасха всегда приходится на воскресенье, но празднованию этого важнейшего христианского праздника предшествует подготовительный период. После Великого поста наступает Страстная неделя, включающая:

Святой четверг в память об учреждении таинства Евхаристии; Страстная пятница, то есть День Страстей и смерти Христа на Кресте; Святая суббота — время молчания и ожидания воскресения.

Пасха-2020 — это время, которое мы все проведём дома, в кругу семьи. Учитывая растущее число случаев заражения коронавирусом, настоятельно рекомендуется быть сознательными и оставаться на Пасху в этом году на самоизоляции.