Коронавирус в США, новости на сегодня 19 апреля, сколько заболевших и умерших

По состоянию на 1:00 19 апреля в США диагностировано 726 645 случаев заболевания COVID-19. В стране уже протестировали 3 690 482 человек.

Соединенные Штаты продолжают оставаться первой страной в мире по распространению коронавирусной инфекции. По последним новостям, на 19 апреля, в Штатах зафиксировано 702 164 случая заболевания COVID-19. Из них 37 054 скончались, а 59 630 человек выздоровели. В стране до сих пор введен режим чрезвычайной ситуации.

Согласно последним данным, в США зафиксировано более 680 тысяч случаев COVID-19, более 34 тысяч человек скончались, более чем 53 тысячи успешно прошли курс лечения. Таким образом страна продолжает оставаться лидером по числу инфицированных.

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Последние новости о коронавирусе в США на сейчас

Президент США Дональд Трамп заявил, что губернатор штата Нью-Йорк, который больше всего пострадал от коронавируса, Эндрю Куомо должен меньше «жаловаться» и больше «делать». Об этом хозяин Белого дома написал в своем Twitter.

«Губернатору Куомо следует тратить больше времен на то, чтобы «делать», и меньше на то, чтобы «жаловаться», — написал Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, администрация Соединенных Штатов предоставила властям Нью-Йорка тысячи койко-мест, аппаратов искусственной вентиляции легких и прочего оборудования, а также финансовые средства. Однако все, кто помогал этому штату, так и не услышали благодарностей от губернатора Куомо.

«Куомо абсурдно желал „40 тыс. ИВЛ“. Мы дали ему небольшое количество от этого, и их было достаточно. Штат должен был иметь их в запасе!» — гневно написал американский президент.

В свою очередь губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что не подчинится распоряжению Дональда Трампа, если тот решит отменить введенные из-за коронавируса ограничения «с угрозой для здоровья общественности».

Напомним, что Нью-Йорк считается эпицентром распространения коронавируса в Соединенных Штатах. По состоянию на пятницу, 17 апреля, в этом американском многомиллионом городе выявлено 226 198 случаев заражения COVID-19, 16 736 заразившихся скончались.

Трамп уверен в том, что именно Китай виновен в мировой пандемии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку COVID-19, то для него должны быть последствия.

«Мы проводим расследование. Посмотрим, что там будет… Если это намеренно, должны быть последствия… Вопрос в том, была ли это ошибка, которая вышла из-под контроля, или они сделали это намеренно», — сказал он на конференции для журналистов в Вашингтоне.

Напомним, что глава Госдепа США Майк Помпео недавно заявил в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту, что администрация Трампа пристально следит за Уханьским институтом вирусологии. Он обвинил китайское правительство в создании препятствий исследованиям о природе коронавируса.

«Мы знаем, что первые признаки (вируса — ИФ) проявились в радиусе нескольких миль от Уханьского института вирусологии… мы знаем, что Коммунистическая партия Китая… рассматривала вариант, что этот институт был действительно источником (происхождения вируса — ИФ). И, что более важно, мы знаем, что они не разрешили иностранным ученым пройти в лабораторию с целью оценить то, что там произошло, что там происходит, пока мы тут разговариваем«, — подчеркнул Помпео.

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф