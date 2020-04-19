«Что дети делают в Инстаграм?»: Седокова ответила на обвинения в неуместной «обнаженке»

Актрису пристыдила не только поклонники, но и Виктория Дайнеко.

37-летняя певица Анна Седокова проводит время на самоизоляции вместе с бойфрендом Янисом Тиммой. Артистка не стесняется демонстрировать свои чувства к молодому возлюбленному — недавно она опубликовала горячее фото с латвийским баскетболистом в нижнем белье. Кадр возмутил некоторых поклонниц Анны. По их мнению, многодетной маме должно быть стыдно выставлять такое напоказ.

Интересно, что к «хейтерам» подключилась и Виктория Дайнеко. Артистка иронично заметила, что Седокова показала недостаточно голого тела на фото.

«Слишком скромно как-то», — написала певица.

Ответ Седоковой не заставил себя долго ждать. Экс-участница «Виагры» упрекнула молодых родителей, которые дают детям смартфоны, вместо того, чтобы с ними заниматься. Скорее всего, Анна имела ввиду и Викторию.

«Ваши дети должны брать пример с своих родителей, а если мама сидит круглосуточно и строчит комменты в Инсте, то это не мои проблемы», — высказалась певица.

Напомним, что Анна и Янис встречаются несколько месяцев. Несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте, пара чувствует себя комфортно друг с другом.