Гражданский муж Бабкиной рассказал о ее состоянии

Супруг певицы и телеведущей Надежда Бабкиной Евгений Гор поделился новостями о ее состоянии. Он опубликовал пост в своем Instagram, где рассказал о том, как себя чувствует знаменитость. Для поклонников исполнительницы эта информация крайне важна.Как себя чувствует Надежда Бабкина сегодня, 19.04.2020По словам Гора, все страшное позади. Все неделю она провела в сознании, без ИВЛ и других поддерживающих средств. Сейчас она набирается сил и восстанавливается.«Пока мы общаемся через врачей, так как все должно быть стерильно и телефоны не допускаются, поэтому, как только разрешат, то я с радостью запишу вам ее послание и выложу в интернет«, — написал Евгений Гор.

Муж Надежды Бабкиной также выразил признательность врачам и медперсоналу, а также тем, кто переживал за любимую певицу.Что случилось с БабкинойНадежда Бабкина попала в больницу в начале апреля с диагнозом «обширная двусторонняя пневмония», при этом тест на коронавирус дал отрицательный результат. Певицу ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин заявил о положительной динамике в состоянии певицы. 14 апреля стало известно, что врачи вывели Бабкину из медикаментозной комы. Ее состояние они оценивали как стабильное.