Минздрав разрешил использовать китайский препарат при лечении коронавируса

Минздрав России одобрил использование незарегистрированного в государстве лекарственного препарата гидроксихлорохин, поставленного компанией из Китая. Об этом сообщает пресс-служба министерства.Гидроксихлорохин должен помочь в борьбе с коронавирусом«С позиций клинической фармакологии, никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет, поскольку по своей безопасности и эффективности он не имеет отличий от ранее зарегистрированных в Российской Федерации препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием», — отмечают в Минздраве.Заместитель генерального директора Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России по экспертизе лекарственных средств Вадим Меркулов уточнил, что для производства китайского гидроксихлорохина используется идентичная активная фармацевтическая субстанция, которая используется как в Китае, так и в России.

Производство этого лекарства соответствует всем международным требованиям качества, предъявляемых к производству лекарственных средств.Президент США Дональд Трамп в одном из своих твитов заявил, что гидроксихлорохин изменит «правила игры» в борьбе с пандемией.По мнению американского президента, гидроксихлорохин «очень эффективен и безвреден».«Что вам терять? Принимайте препарат!» — заявил Трамп.Спрос на гидроксихлорохин в США тут же вырос до такой степени, что трудности с доступом к нему возникли у тех пациентов, которые принимали его в связи с другими заболеваниями.Ранее сообщалось еще и о том, что российские медики оценили действие анитипаразитарного препарата «Ивермектин», способного подавлять размножение коронавируса. По их словам, эффективность препарата проверена пока только на мышах. Как он поведёт себя в организме человека, пока неизвестно.