Заворотнюк вышла на связь с поклонниками

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» дала о себе знать. Анастасия Заворотнюк прервала полугодовое молчание и опубликовала в своем Instagram новый пост, тем самым дав надежду поклонникам, что страшная болезнь отступает.Анастасия Заворотнюк 19 апреля: состояние здоровья на сегодняАнастасия крайне редко обновляет свой блог, но вчера сделала исключение. Актриса опубликовала поздравления Татьяне Навке, которой исполнилось 45 лет. От себя и своего супруга, который является партнером Навки в ледовых спектаклях, девушка написала трогательное обращение:«Сегодня День рождения у красавицы и чемпионки, прекрасной партнерши Петра по ледовым шоу Татьяны Навки! Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку! С любовью, от Насти и Петра», — написала пару дней назад звезда сериала «Моя прекрасная няня» в социальной сети.

Татьяна Навка поблагодарила Настю за добрые слова. Поклонники присоединились к пожеланиям и выразили свою радость по поводу «оживления» странички звезды.Последние полгода Анастасия не выходила на связь с поклонниками. В социальных сетях периодически появлялись обращения к фанатам, но они были сделаны посредством родных и близких актрисы, а не самой актрисой. В честь Нового года Анастасия сделала небольшое исключение: на неё официальной странице в instagram появилось обращение к поклонникам. От имени Анастасии в этом обращении содержится поздравление с Новым годом и наилучшие пожелания.