19 апреля отмечается Пасха

Пасха в 2020 году отмечается 19 апреля. Это главное событие года для православных христиан. Полное церковное название праздника – Светлое Христово Воскресение. Торжество приурочено к воскресению Иисуса Христа после распятия.По приказу римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата Иисус Христос был приговорен к мучительной смерти – распятии на кресте. Его распяли на горе Голгофе на окраине Иерусалима. Точная дата смерти Спасителя неизвестна. Это произошло в пятницу, в период с 26 года н.э. по 36 год н.э. После смерти Иисуса обвили плащаницей и положили в гроб (каменную пещеру) до наступления субботнего покоя. В ночь с субботы на воскресенье, накануне иудейской Пасхи, Жены-мироносицы пришли к гробу. Они обнаружили отпертую пещеру и ангела в ней, который известил их о воскресении Христа.Название «Пасха» праздник получил от еврейской Пасхи, в ночь на которую произошло Воскресение Христово. Песах у иудеев посвящен Исходу – освобождению израильтян от четырехвекового рабства под гнетом египетских фараонов. Эти события описаны в Ветхом Завете.Традиции ПасхиНа Руси Пасху всегда отмечали широко и радостно, это было время веселья, застолий, развлечений, приема гостей, визитов и так далее.При наступлении Пасхи верующие собираются за праздничным столом, чтобы отметить окончание поста. Разговение (выход из поста) принято делать кусочком кулича, крашеным яйцом, взрослым — рюмочкой вина (как правило, кагором). Впрочем, согласно учению церкви, Иисус одинаково рад всем, вне зависимости от того, как строго человек соблюдал пост: ведь Христос пожертвовал собой ради всего человечества.На Пасху веселье, сопровождаемое в том числе излишествами по части выпивки и закуски, на Руси начиналось на следующий день, хотя церковь этого никогда не одобряла. Кстати, согласно церковным канонам, от радости встречи с воскресшим Христом ничего не должно отвлекать, поэтому в первую неделю после Пасхи — Светлую пасхальную седмицу — в храмах не венчают, а супругам желательно избегать телесной близости (впрочем, в этом деликатном вопросе церковь в дела прихожан старается не вмешиваться).

На Руси считалось, что на Пасху нельзя сидеть дома и грустить, иначе весь год пройдет в печали. Были приняты пасхальные игры с крашеными яйцами — их катали на дальность с пригорка, ими «бились», их дарили.Увы, в этом году все пасхальные развлечения, за исключением праздничной трапезы в узком семейном кругу, придется отложить до окончания карантина. Посещение кладбищ также запрещено: и на Пасху (эта традиция церковью, кстати, не поддерживается), и в специальный поминальный день — Радоницу, которая в этом году наступит во вторник, 28 апреля.Пасха 2020 – что нельзя делать, а что нужно19 апреля у христиан принято молиться о здоровье родных и близких. А в 2020 году – еще и праздновать Пасху.Что святят на Пасху – читайте в нашем материале Пасхальная корзина: какие продукты можно святить, а какие категорически запрещено.А как именно нужно святить пасхальную корзину дома – узнайте из нашего материала о том, как освятить пасху онлайн в 2020 году.По народным поверьям, на Пасху нельзя: носить траурные одежды; работать – а вот рабочую смену священники советуют принять как послушание; грустить и унывать; спорить и конфликтовать; выбрасывать пасхальные продукты, которые недоели (особенно те, что были освящены в церкви) – их надо сжечь или закопать так, чтоб до них не добрались животные; отмечать светские праздники (дни рождения и другие) – их переносят на другой день, чтобы они не «перекрывали» радость от Воскресения Христа; посещать кладбища – ближайшее посещение кладбища нужно отложить до Радоницы (в 2020 году она выпала на 28 апреля).