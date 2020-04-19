Скандальный регоператор в Каменском районе ответит полыхающую свалку

В течение последних нескольких дней заметно усилилось горение мусора на полыхающем городском полигоне ТКО в Камне-на-Оби. По сведениям «Каменских известий», заложниками данной ситуации стали жители поселка Караси и водители, проезжающие мимо. Правоохранители считают виновной в случившемся компанию «Линетт», которая отвечает за вывоз и складирование отходов на данной территории. Регоператора, который и без того не раз становился фигурантом громких скандалов, теперь могут наказать по всей строгости закона.

По данным источника, от свалки уже несколько дней распространяется едкий дым с неприятным запахом, который периодически окутывает проезжую часть, затрудняя видимость. 16 апреля пожар на полигоне стал еще более масштабным. Известно, что в рамках административного расследования по факту горения на полигоне рассматривается дело в отношении ООО «Линетт», которое не обеспечивает необходимые требования об утилизации твердых бытовых отходов, а также не соблюдает технологический процесс. В рамках возбужденного дела об административном правонарушении в ближайшее время будет принято решение.

Напомним, в конце прошлого года жители сел Каменского района уже жаловались на несвоевременный вывоз мусора местным регоператором ООО «Линетт». При этом в компании исправно начисляли плату людям за якобы оказанную в полном объеме услугу. На такое «недоразумение» обратили внимание местные депутаты, написавшие в связи с этим обращение в прокуратуру. Однако надзорное ведомство, как следовало из ответа (копия есть в распоряжении редакции ИА «Банкфакс»), тогда не посчитало необходимым вмешиваться в ситуацию.

При этом, как ранее неоднократно отмечали районные депутаты, в схему обращения с ТКО в Каменском районе, которая была составлена только в конце октября текущего года, включены далеко не все дома в селах муниципалитета. Таким «неучтенным» жителям также приходится платить в полном объеме за вывоз мусора. Более того, как утверждали наблюдатели, площадок для сбора ТКО в селах нет, и депутаты недоумевали, каким образом компания вообще занимается сбором мусора. Вопросы у народных избранников вызывало и бездействие администрации, которая не предпринимала ничего, чтобы хоть как-то решить возникающие вопросы с регоператором.

Отметим, что ранее прокуратура уже вносила и.о. главы Каменского района Евгении Гордиенко представление за недочеты в организации сбора мусора в муниципалитете. Вместе с ней под раздачу угодил и «Линетт» вместе с главами шести сельсоветов района. Нарушения тогда указывались все те же: несвоевременный вывоз отходов и отсутствие специальных площадок для их накопления. Между тем, как ранее сообщали инсайдеры, работой регоператора в Каменской зоне руководил Анатолий Гордиенко. В «Каменских известиях» он упоминается как заместитель руководителя ООО ИП «Линетт» по оргвопросам и отвечает на вопросы горожан о вывозе мусора. По некоторым данным, он приходится мужем и.о. главы района Евгении Гордиенко.