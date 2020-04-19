В Турции сегодня умерло еще 125 человек от коронавируса

В Турции сегодня было зафиксировано ещё 125 смертей от коронавирусной инфекции, а также прибавилось более четырех тысяч заболевших.

Об этом пишет телеграм-канал «Повестка дня Турции» со ссылкой на данные Минздрава Турции.

Как сообщает канал, начиная с 17 марта от инфекции COVID-19 в Турции умерло 1 тыс. 643 человека.

Между тем, сегодня число заболевших достигло 74 тыс. 193, что говорит о том, что больных стало на 4 тыс. 801 пациента больше. Проведено 40 тыс. 427 тестов по всей стране.

Также Минздрава отметил, что по всей стране выздоровели 7 тыс.89 (+1415) пациента. На аппаратах ИВЛ находятся 1040 больных.