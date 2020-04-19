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Kevin Lamarque/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/845/13040845/2020-04-06T231839Z_720261806_RC2AZF9VGAHH_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-pic905-895x505-29132.jpg" alt="Трамп предупредил Китай о возможных последствиях из-за вспышки COVID-19" /></p> <p>

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае доказательств сокрытия Китаем информации о коронавирусе в начале вспышки, Пекин ожидают «последствия», сообщает РИА «Новости».

«Мы проводим расследование. Посмотрим, что там будет… Если это намеренно, должны быть последствия. Вопрос в том, была ли это ошибка, которая вышла из-под контроля, или они сделали это намеренно», — заявил Трамп в ходе пресс-конференции.

Ранее он заявил, что США инициировали расследование обстоятельств возникновения коронавируса в Ухане в январе 2019-го года.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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