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Leah Millis/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/525/13048525/2020-04-13T224557Z_1942211556_RC2Y3G9N4RUC_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-pic905-895x505-85650.jpg" alt="Трамп считает, что смог сохранить хорошие отношения с Россией" /></p> <p>

Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на санкции и политику Госдепартамента, ему удалось сохранить хорошие отношения с Российской Федерацией, сообщает РИА «Новости».

«Никто не был так суров с Путиным, как я. И он это знает лучше всех Но вместе с тем, у меня очень хорошие отношения с Путиным, у меня получилось заключить сделку с Россией, Саудовской Аравией, ОПЕК+», — заявил Трамп на пресс-конференции.

По его словам, сделка в рамках ОПЕК+ помогла США спасти экономику Техаса, Оклахомы, Северной Дакоты и других штатов.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

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